Risen Energy опубликовала данные модулей HJT Hyper-ion

Общество
14 ноября 2023

За последнее десятилетие все больше китайских компаний запускают экологичные энергетические проекты по всему миру. Среди них развитие фотоэлектрической технологии (PV) становится приоритетным двигателем углубленного роста отрасли, с учетом обеспечиваемого ею снижения выбросов углерода и нормированной стоимости энергии (LCOE). При создании модулей Hyper-ion с гетеропереходом (HJT) компания Risen Energy постоянно придерживаются подхода «двойной эффект» — снижение нормированной стоимости энергии и выбросов углерода. Эта философия направлена на снижение выбросов углерода при одновременном достижении более низкой нормированной стоимости энергии и повышении выработки энергии, что позволяет создавать высококачественные изделия со знаком «Сделано в Китае», удовлетворяющие требованиям глобального рынка.

Изделия на основе технологии HJT по своей природе характеризуются высокой выработкой энергии. Компания Risen Energy сравнила выработку энергии модулями HJT Hyper-ion с выработкой модулями PERC и TOPCon путем моделирования условий более чем 20 стран и регионов по всему миру, представляющих типовые климатические среды, как показано на рис. 1. Результаты моделирования показывают, что модули HJT стабильно демонстрируют более высокую выработку энергии по сравнению с модулями TOPCon и PERC в самых разных регионах. В частности, они демонстрируют исключительную производительность в регионах с высокими температурами.

(The above comparisons are based on PVsyst software simulation) Figure 1: HJT Modules ’s Simulated Global Power Generation in Comparison with TOPCon and PERC Modules

Помимо указанного моделирования, чтобы дополнительно исследовать производительность генерации модулей HJT Hyper-ion в реальных условиях, компания Risen Energy совместно с разными организациями и клиентами провела эмпирические испытания в некоторых регионах мира.

Figure 2: Power Generation Data from the CPVT Hainan Test Facility

На рис. 2 показаны данные испытаний выработки энергии, проведенных в провинции Хайнань компанией Risen Energy совместно с Национальным центром надзора и инспектирования качества фотоэлектрических солнечных изделий (CPVT). Хотя с момента подключения к энергосистеме прошло всего два месяца, расчеты на основе собранных данных о выработке энергии показывают, что модули HJT Hyper-ion обеспечивают выработку энергии на 5,13 % выше, чем модули PERC. Этот результат близко совпадает с результатами моделирования на рис. 1, которые показывают, что выработка модулями HJT энергии в провинции Хайнань  на 5,51 % выше, чем выработка модулями PERC. Это означает, что наше моделирование выработки энергии имеет относительно высокую справочную ценность.

Эмпирические испытания все еще продолжаются, и технический коллектив компании Risen Energy продолжит собирать и анализировать данные с этого и других объектов полевых испытаний. Мы уверены, что за счет постоянного обновления и публикации эмпирических данных, исключительно высокая производительность выработки энергии изделиями HJT Hyper-ion компании Risen Energy будет дополнительно подтверждена, став рекомендацией лучшего выбора и гарантией для клиентов.

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