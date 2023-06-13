Risen Energy приняла участие в церемонии открытия крупнейшей солнечной электростанции Венгрии Mezőcsát

Венгерская солнечная электростанция Mezőcsát, крупнейшая электростанция в Восточной Европе, официально начала работу. Церемонию открытия провела венгерская нефтегазовая компания Hungarian Oil and Gas Public Limited Company (широко известная как MOL Group). На мероприятие были приглашены вице-президент компании Risen Energy Цзэн Цзяньпин (Zeng Jianping), директор по продажам в Европе Ву Цзинь (Wu Jing) и старший менеджер Цетра продукции Юэ Цзяцзюнь (Ye Jiajun).

«Венгрия импортирует 76% своей энергии, поэтому сокращение зависимости от природного газа и увеличение доли электроэнергии из альтернативных источников является для нас ключевой задачей, – заявил министр энергетики Чаба Лантош в Twitter. – Открытие крупнейшей в стране солнечной электростанции Mezőcsát – это шаг на пути к достижению нашей цели».

Компания Risen Energy уже давно создала маркетинговую сеть в Венгрии, а в 2022 году на поставки модулей Risen Energy пришлось более 70% от общего объема в Венгрии.

На электростанцию Mezőcsát компания Risen Energy поставила высокоэффективные модули Titan Series PERC PV. Они обеспечивают высокий уровень выработки электроэнергии и значительное сокращение углеродных выбросов. Использование передовых технологий, таких как неразрушающая резка, герметизация высокой плотности, MBB и низковольтная конструкция обеспечивают высокую эффективность модулей, в то время как механические характеристики, безопасность и устойчивость модулей значительно повышаются, что позволяет удовлетворять потребности потребителей в экологически устойчивой энергии.

На церемонии открытия компания MOL Group высоко оценила силу бренда Risen Energy, техническое совершенство и качество обслуживания. Стремление компании поставлять высокоэффективные модули гарантированного качества и количества, в сочетании с их передовой технологией высокомощных модулей произвело на MOL Group огромное впечатление и приведет к хорошей окупаемости инвестиций. Обе стороны выразили общее стремление к более глубокому сотрудничеству, направленному на укрепление их партнерства и осуществление еще более качественных и масштабных проектов в области солнечной энергетики в будущем.