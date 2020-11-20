Рядом с Санкт-Петербургом началось строительство коттеджного поселка на 1000 жителей

Компания Максимум Life Development приступила к строительству коттеджного поселка «Павловская Жемчужина» на территории 48 га в Гатчинском районе Ленинградской области. Это уже третий проект девелопера в этом районе.

Инвестиции в строительство поселка составляют около 90 млн рублей. Он находится в 2 км от границы с Санкт-Петербургом.

На территории «Павловской Жемчужины» будут проложены дороги из твердого покрытия общей площадью около 52 тыс кв.м., проведены электрические сети с возможностью для жителей подключить 15кВт по прямому договору с Ленэнерго, предусмотрено индивидуальное водоснабжение каждого участка, размещено уличное светодиодное освещение, обеспечено подключение к оптоволоконной сети интернет.

На въезде в поселок компания создает асфальтированную центральную площадь, ее основными архитектурными элементами станут фигура жемчужины в раскрытой раковине и полукруглая коллонада – пергола. Рядом будет находиться гостевая парковка.

К центральной площади примыкают общественные пространства поселка – детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Все они располагаются вблизи искусственно созданного озера площадью 600 кв.м.

Озеро с помощью канала соединено с руслом реки Славянки, которое находится в обрамлении естественного леса. Набережные озера будут благоустроены, а вдоль канала создадут променад.

Ограждение «Павловской Жемчужины» выполнено по фасадной части. Его длина составляет 1125 метров. Южная и юго-западная границы поселка проходят вдоль реки Славянка, а северо-западная граница – это Герколовская лесополоса.

В поселке в круглосуточном режиме уже работает охрана. Для обеспечения безопасности будет создан контрольно-пропускной пункт с автоматическим шлагбаумом и системой видеонаблюдения.

Построенные дома в «Павловской Жемчужине» можно зарегистрировать для постоянного места жительства. Планируется, что в поселке будет жить более 1000 человек.

— «Павловская Жемчужина» вобрала в себя все наши смелые идеи и опробованные успешные решения в загородном девелопменте. Например, межевание территории по своему виду не только напоминает форму жемчужины, но и отсылает к петербургскому градостроительству, где от Адмиралтейства лучами отходят три знаковые городские магистрали, — говорит председатель совета директоров ГК Максимум Life Development Игорь Карцев. – Мы сознательно начинаем строительство и благоустройство поселка в конце года, чтобы уже весной территория первой очереди была готова для будущих жителей. В целом, «Павловская Жемчужина» полностью отвечает нашей идеологии – создание загородных поселков для жизни, отдыха и удаленной работы.

Девелопер планирует развивать внешнюю инфраструктуру, прилегающую к «Павловской Жемчужине». В частности расширить асфальтовую дорогу от ближайшего шоссе к поселку, а также со временем запустить маршрут общественного транспорта до железнодорожной станции Антропшино.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года.

Под управлением холдинга находится 11 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 245 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом поселках проживает более 5000 человек.

С 2016 года в Невском районе Санкт-Петербурга Максимум Life Development занимается реализацией проекта LIFE Апарт Октябрьская с объемом инвестиций 900 млн рублей. Апарт-отель планируется открыть в 2022 году.