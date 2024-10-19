РКН: Заблокированные зарубежные хостинги не соблюдают закон «о приземлении»

В России началась блокировка зарубежных хостингов. Роскомнадзор включил в перечень заблокированных хостингов 8 из 12 доступных сервисов: Kamatera, WPEngine и HostGator.com, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean.

Кроме того, РКН сообщил о вводе ограничений по отношению к таким площадкам, как Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC, Hetzner Online GmbH и FastComet.

Как указывают в ведомстве, санкции введены в связи с несоблюдением хостинг-провайдерами закона «о приземлении». Закон о «приземлении» предписывает иностранным IT-компаниям, суточная посещаемость которых в России превышает полмиллиона пользователей, идти по пути создания в РФ представительства. Кроме того, должна работать форма обратной связи. Компания должна завести на сайте РКН личный кабинет. Ужесточение требований произошло в декабре прошлого года: хостинг-провайдеры должны были войти в специальный реестр Роскомнадзора, одновременно идентифицировав собственных клиентов по одной из нескольких форм (документы, номер телефона, платеж).

Источник: ТОП-Хостинг (Teletype)