Roborock возглавила мировой рейтинг продаж роботов-пылесосов 

Компания Roborock, мировой лидер в области сверхинтеллектуальной бытовой робототехники, созданной для упрощения повседневной жизни, объявила о том, что, согласно новым данным Euromonitor, она заняла первое место в мире по продажам роботов-пылесосов. Отмечая достигнутые успехи на глобальной презентации в преддверии 10-летнего юбилея бренда, его представители поделились своим видением перспективы и коротко представили новые линейки продукции, выход которых ожидается в недалеком будущем.

Roborock Unveils Global No.1 Robotic Vacuum Cleaner Sales Ranking at International Launch Event

«Для нас большая честь праздновать это достижение вместе с вами, ведь оно стало возможным благодаря неизменному доверию и поддержке, которые вы оказывали нам на протяжении последних 10 лет, — заявил г-н Куан (Quan), президент компании Roborock. — Наш путь к успеху был марафоном, а не спринтом, поскольку мы всегда следовали принципу нашего бренда: «смотреть в будущее, чтобы поступать правильно». Наша непоколебимая приверженность делу создания истинной ценности для наших клиентов — вот что помогло нам завоевать доверие к бренду, которое привело нас туда, где мы находимся сегодня, — на пути к мировому лидерству в области технологий для умного дома».

Бренд также продемонстрировал впечатляющие результаты на многих ключевых рынках. В настоящее время продукция компании Roborock представлена в более чем 170 странах, обслуживая более 15 миллионов домов по всему миру. По данным IDC, Roborock занимает первое место в Турции и второе в США по объему продаж, а также первое место в Германии, Корее и Скандинавии по объемам поставок в 2023 году. Согласно последнему отчету Roborock о финансовых результатах, общий доход бренда в прошлом году составил 8,65 млрд юаней (1,22 млрд долларов США), а общий объем поставок роботов-пылесосов превысил 2,6 млн единиц. Зарубежные подразделения Roborock продемонстрировали рост выручки на 21,42% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль Roborock составила 2,05 млрд юаней (288 млн долларов США), достигнув общего годового темпа роста в 73,32%.

Несмотря на внушительные успехи, г-н Куан признал, что эти результаты сами по себе не являются конечной целью. Глобализация — важнейшая составляющая миссии Roborock, направленной на завоевание лидерства в своей области. В этом контексте Roborock планирует расширять свое присутствие на мировом рынке путем внедрения инновационных продуктов, отвечающих индивидуальным потребностям глобальных пользователей, с учетом специфических требований различных рынков, и развивать партнерские отношения во всем мире.

Стремление Roborock к созданию ценности для своих клиентов побуждает компанию к постоянному поиску новых технологических находок, способных решать реальные проблемы потребителей. За период с 2019 по 2023 год компания Roborock вложила 1,9 млрд юаней (260 млн долларов США) в исследования и разработки. Подход Roborock, ориентированный на долгосрочную перспективу, поощряет команды разработчиков не искать быстрых решений, а сосредоточиться на инновациях, которые будут действительно отвечать потребностям конечного потребителя, например, в таких ключевых областях, таких как уборка помещений, картография и навигация, комфорт и подключение умного дома.