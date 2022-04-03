Роботу-пылесосу компании Dreame Technology присуждена награда Red Dot Design Award

Компания Dreame Technology, один из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств для уборки дома, получила награду Red Dot Design Award 2022 года. Ее пылесос с функцией влажной уборки Dreame Bot Z10 Pro был отмечен в категории «Дизайн продукции» благодаря неослабевающему вниманию бренда к инновациям. Уже третий год подряд престижную награду Red Dot Design Awards получает компания Dreame Technology.

Модель Dreame Bot Z10 Pro, победившая в категории «Дизайн продукции», стала прорывом в категории роботов-пылесосов. Она сочетает инновационный дизайн с мощным функционалом, гарантируя безупречную уборку, интеллектуальную и в то же время удобную. Модель Dreame Bot Z10 Pro снабжена большим мешком для сбора пыли объемом 4 л и автоматически возвращается на базу автоочистки, чтобы опорожнить пылесборник после каждой уборки. Инновационная конструкция с двойными воздуховодами также обеспечивает более эффективное и равномерное удаление пыли. Мощность всасывания в 4000 Па обеспечивает тщательную и простую уборку пыли в самых труднодоступных местах, а также одновременную сухую и влажную уборку. Модель Dreame Bot Z10 Pro, оборудованная системой навигации LDS LIDAR и высокоточной 3D-технологией, также обеспечивает полную уборку благодаря настраиваемой карте и голосовому управлению через интеллектуальный динамик. Кроме того, большой аккумулятор емкостью 5200 мА·ч позволяет пользователям убирать больше помещений на одном заряде.

«Для нас большая честь вновь получить в этом году премию Red Dot Design Award, мы считаем это важным признанием нашей стратегии дизайна продукции, — заявил основатель и генеральный директор компании Dreame Technology Хао Юй (Hao Yu). — Наша цель — постоянно совершенствовать и улучшать основную функциональность нашей продукции. В то же время мы стремимся совершенствовать свою продукцию за счет более продуманного дизайна, который меняют представление потребителей по всему миру о традиционных бытовых приборах. Они могут быть не только отличными инструментами для уборки, но и предметами искусства, украшающими дом своим внешним видом».

В конце 2021 года компания Dreame Technology начала успешные продажи самоочищающаегося робота-пылесоса с функцией влажной уборки Dreame Bot W10, новейшей разработки компании, в Европе, Северной Америке и Китае. Этот продукт моментально стал бестселлером и даже поднялся на первое место в списке новинок компании Amazon на немецком, французском, итальянском и испанском рынках. Модель Dreame Bot W10 также получила высокие оценки и положительные отзывы в различных СМИ, таких как TechRadar, ZDNet и специализированный сайт о пылесосах Best Wireless Vacuum Guide, которые высоко оценили ее интеллектуальные функции и эффективную уборку без лишних хлопот.

Престижная награда Red Dot Design Award была основана в 1950-х годах и присуждается за выдающийся дизайн соискателям со всего мира. Их работы оцениваются по качеству дизайна и степени новаторства. Каждый год дизайнеры и компании со всего мира представляют на конкурс свои лучшие произведения в соответствии с критериями, установленными для различных категорий.