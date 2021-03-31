Родители должны знать, чем кормят детей в школах – вице-губернатор Анна Минькова

В среду, 31 марта вопрос организации работы пищеблоков общеобразовательных учебных заведений Краснодарского края обсудили в ходе очередного совещания в краевой администрации. Это направление курирует вице-губернатор Кубани Анна Минькова. По ее словам, чтобы обеспечивать достойное питание детей в школах и своевременно устранять возникающие недоработки, администрация области систематически проводит с представителями министерства и муниципалитетами видеоселекторы.

Согласно обновленным требованиям Санитарных правил и норм (СанПиН), школьные обеды в столовых должны быть не только качественными и вкусными, но еще и полезными. В рацион школьника обязательно должны входить каши, «легкое» мясо, свежие фрукты и овощи. Со своей стороны, администрация общеобразовательных заведений должна контролировать объем порций, чтобы детские обеды были сытными и полноценными.

По словам Анны Миньковой, для совершенствования системы контроля качества школьных обедов, к мониторингу работы пищеблоков в школах нужно привлекать родителей учащихся.

«Очевидно, что каждый из родителей должен иметь доступ к работе пищеблоков, чтобы ориентироваться, чем школы кормят детей. Закрывать подобную информацию от родителей нам нет никакого резона. Как показывает практика, когда родители непосредственно контролируют качество школьных обедов, количество претензий к организации школьного питания на местах резко снижается», – отметила вице-губернатор.