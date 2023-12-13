ROMOSS: 21% людей выбрали портативное зарядное устройство в качестве подарка на Рождество

Технологии
13 декабря 2023

Каждый год попытка найти лучшие подарки на Рождество становится проблемой. Портативное зарядное устройство является одним из самых популярных подарков на Рождество, что соответствует выбору 21% людей, покупающих бытовую электронику.

У ROMOSS есть 3 отличных решения, чтобы помочь в неприятной ситуации полного разряда аккумуляторов, особенно когда ждете рабочую электронную почту в конце рабочего дня, нужно добраться до места отдыха на выходные или сделать селфи с новой достопримечательностью.

Пауэрбанк ROMOSS 40000 мАч, 22,5 Вт, 5 портов: PEA40

У данного пауэрбанка ROMOSS достаточно энергии для телефона и ноутбука, а заряжать он их может также быстро, как оригинальная зарядка. Полного заряда устройства хватит на девять циклов заряда нового iPhone и семь циклов заряда телефона Android.  Благодаря 3 портам ввода и 3 портам вывода, включая мощный USB-C вывод 20 Вт, можно заряжать несколько устройств.

Пауэрбанк ROMOSS 60000 мАч 22,5 Вт, 6 портов:  PEA60

Заядлые путешественники часто берут с собой в дорогу несколько устройств: смартфоны, планшеты, фотоаппараты и даже ноутбуки. Однако у них не всегда есть доступ к стационарной розетке, чтобы зарядить устройства с низким зарядом.

В устройство ROMOSS PEA60 реализована передовая технология зарядки КПК для быстрой зарядки устройств. В зарядном устройстве есть шесть портов, которые облегчают зарядку нескольких устройств одновременно: один USB-Micro, два USB-C и три USB-A порта. С адаптером на 9 В 2 А зарядка происходит вдвое быстрее, чем старым 5-ваттным пауэрбанком.

Переносная зарядная станция ROMOSS 500 Вт RS500 

Портативная станция ROMOSS RS500 на 51% меньше и на 32% легче по сравнению с аналогами на рынке, она достаточно легкая для того, чтобы взрослый человек среднего телосложения мог ее безопасно поднимать и переносить. Корпус из поликарбоната и алюминиевого сплава ABS делает ее более прочной, долговечной и стойкой к падениям. Легко читаемый экран, на котором отображаются входная и выходная мощность и количество оставшейся энергии, а также энергосберегающий режим ECO, позволяющий экономить энергию даже при включенной портативной электростанции делают ROMOSS RS500 более удобной в использовании.

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