ROMOSS: 21% людей выбрали портативное зарядное устройство в качестве подарка на Рождество

Каждый год попытка найти лучшие подарки на Рождество становится проблемой. Портативное зарядное устройство является одним из самых популярных подарков на Рождество, что соответствует выбору 21% людей, покупающих бытовую электронику.

У ROMOSS есть 3 отличных решения, чтобы помочь в неприятной ситуации полного разряда аккумуляторов, особенно когда ждете рабочую электронную почту в конце рабочего дня, нужно добраться до места отдыха на выходные или сделать селфи с новой достопримечательностью.

Пауэрбанк ROMOSS 40000 мАч, 22,5 Вт, 5 портов: PEA40

У данного пауэрбанка ROMOSS достаточно энергии для телефона и ноутбука, а заряжать он их может также быстро, как оригинальная зарядка. Полного заряда устройства хватит на девять циклов заряда нового iPhone и семь циклов заряда телефона Android. Благодаря 3 портам ввода и 3 портам вывода, включая мощный USB-C вывод 20 Вт, можно заряжать несколько устройств.

Пауэрбанк ROMOSS 60000 мАч 22,5 Вт, 6 портов: PEA60

Заядлые путешественники часто берут с собой в дорогу несколько устройств: смартфоны, планшеты, фотоаппараты и даже ноутбуки. Однако у них не всегда есть доступ к стационарной розетке, чтобы зарядить устройства с низким зарядом.

В устройство ROMOSS PEA60 реализована передовая технология зарядки КПК для быстрой зарядки устройств. В зарядном устройстве есть шесть портов, которые облегчают зарядку нескольких устройств одновременно: один USB-Micro, два USB-C и три USB-A порта. С адаптером на 9 В 2 А зарядка происходит вдвое быстрее, чем старым 5-ваттным пауэрбанком.

Переносная зарядная станция ROMOSS 500 Вт RS500

Портативная станция ROMOSS RS500 на 51% меньше и на 32% легче по сравнению с аналогами на рынке, она достаточно легкая для того, чтобы взрослый человек среднего телосложения мог ее безопасно поднимать и переносить. Корпус из поликарбоната и алюминиевого сплава ABS делает ее более прочной, долговечной и стойкой к падениям. Легко читаемый экран, на котором отображаются входная и выходная мощность и количество оставшейся энергии, а также энергосберегающий режим ECO, позволяющий экономить энергию даже при включенной портативной электростанции делают ROMOSS RS500 более удобной в использовании.