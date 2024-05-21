Роналду, Роналдиньо и Агуэро обратились к Э. Хааланду, ставшему персонажем Clash of Clans

Спорт
21 мая 2024

Легенды футбола Роналду, Роналдиньо и Серхио Агуэро игриво критикуют звездного нападающего Эрлинга Хааланда в Интернете, выражая свое разочарование по поводу его крупной новой сделки с видеоигрой Clash of Clans от Supercell.

Норвежский форвард стал знаменитым «Королем варваров» в популярной мобильной игре, но легендарные бразильцы и аргентинец заявили, что сделка должна была достаться им — так как их персонажи подошли бы лучше.

Роналду, трехкратный игрок года по версии ФИФА и двукратный обладатель «Золотого мяча», сказал: «Не могу поверить, что они включили в Clash of Clans Эрлинга Хааланда. Я Роналду Первый! Никто не ломает оборону так, как Роналду Первый».

Роналдиньо, коллега по Кубку мира и обладатель Золотого мяча, присоединился к акции, сказав: «Я знаю, что в Clash of Clans уже есть волшебник, но я творю еще большие чудеса с мячом у моих ног».

А Серхио Агуэро, легенда Премьер-лиги и сборной Аргентины, сказал: «Что я ни сделаю, делает и он — бьет рекорды, играет в видеоигры. А теперь он в игре? Довольно!»

Все трое заявили, что они должны были стать лицом новой кампании Clash of Clans, в которой после привлечения норвежца наблюдается всплеск загрузок. Clash of Clans и Хааланд недавно начали новое сотрудничество с эпического трейлера в стиле фильма, дополненного посвященным Хааланду саундтреком.

Отвечая на комментарии, Эрлинг Хааланд сказал: «Эти ребята — легенды, и я бы в любой момент принял их в свой клан».

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