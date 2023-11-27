Россельхозбанк сообщил о полном переводе сотрудников на «Р7-Офис»

Россельхозбанк объявил о том, что все сотрудники кредитной организации переведены на программное обеспечение офисной среды «Р7-Офис». Банк успешно провел внедрение свыше 27 тыс. лицензий на ПО с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации.

Офисное ПО «Р7-Офис» играет ведущую роль в Россельхозбанке в силу того, что огромный объем документов проходит каждый день через сотрудников банка. В банке объем документооборота за год составляет приблизительно 40 млн листов. Очень важно продолжать работу без потерь в условиях, когда зарубежные поставщики уходят с российского рынка.

Простота перехода на новое ПО и наличие общепризнанного формата документов – вот два главных параметра, из которых Россельхозбанк исходил, выбирая подходящее решение.

Внедрение «Р7-Офис» прошло в несколько этапов. Пилотное развертывание состоялось в 2021 году, а полноценное тестирование – в 2022 году. Начало промышленного масштабирования датируется 2023 годом.