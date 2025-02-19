«Россети Северный Кавказ» направят 250 млн рублей на плановый ремонт энергообъектов в Ингушетии

Экономика
19 февраля 2025

В Ингушетии в 2025 году «Россети Северный Кавказ» планируют выделить порядка 250 млн рублей в рамках реализации программы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации энергетических объектов. Выделяемая сумма на 6% больше объема средств, направленных в 2024 году.

По словам Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, актуальность реализуемой программы повышается на фоне проведенного недавно мероприятия при участии замминистра экономического развития России Сергея Назарова. В ходе заседания штаба по исполнению «пилотной» программы усовершенствования инфраструктуры ЖКХ присутствующие также коснулись вопросов развития энергетического комплекса. Комплексный подход к разрешению накопившихся в данном секторе проблем способствует позитивным подвижкам по ряду направлений. Одну из ключевых задач (замена и ремонт изношенных сетей) решают последовательно на протяжении нескольких последних лет.

В 2025 году ключевыми направления модернизации станут замена трансформаторных подстанций, ремонт ЛЭП, расширение и расчистка просек ЛЭП всех классов напряжения.

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