России прошло роад-шоу крупнейшего агентства недвижимости Дубая D&B Properties

Завершилось весеннее роад-шоу D&B Properties в России. Кандидат наук, финалист конкурса «Лидеры России», Карина Оганесян провела обучающие семинары в Санкт-Петербурге и Сочи по инвестициям. Аудитории из более 200 человек были представлены наиболее интересные предложения по недвижимости в ОАЭ, различные варианты инвестиций и возможности сотрудничества между российскими компаниями и резидентами стран Персидского залива.

Крупнейшее агентство недвижимости D&B Properties организовало работу стенда компании на международной выставке «Ярмарка недвижимости» в Санкт-Петербурге, также компания провела собственное мероприятие в Сочи. События вызвали огромный интерес: были заключены сделки по недвижимости, подписаны контракты по сотрудничеству с российскими агентствами, а также инвестиционные контракты.

Обучающие конференции

Во время роад-шоу Карина Оганесян, кандидат наук, финалист конкурса «Лидеры России», провела два обучающих семинара в Санкт-Петербурге в рамках выставки «Ярмарка недвижимости» и три семинара в Сочи, где рассказала, как выгодно купить квартиру в ОАЭ и заработать на перепродаже, как получить беспроцентную рассрочку, как выбрать девелопера и брокера.

Участники семинаров обсудили доходность инвестиций в недвижимость Дубая, была представлена статистика, аналитика по недвижимости, обзор ликвидных предложений, проведен анализ рыночных тенденций и даны инструменты по инвестициям.

«В 2022 г. россияне заняли первое место по инвестициям в недвижимость Дубая, число сделок за год выросло на 164 %. Дубай входит в топ-5 лучших стран мира для жизни, работы и инвестиций. ОАЭ занимает 7 место по безопасности в мире, а Дубай занимает 2 место по качеству жизни экспатов. На инвестиционных сделках можно заработать до 18% годовых», — подчеркнула Карина Оганесян.

Владельцы и руководители компаний, представители экспертного сообщества, топ-менеджеры получили индивидуальные консультации сотрудников D&B Properties и смогли приобрести недвижимость от ведущих застройщиков ОАЭ на эксклюзивных условиях.

Привлекательные объекты для инвестиций

Для многих участников встречи оказалось удивительным то, что для приобретения недвижимости в Дубае как с целью постоянного проживания, так и для инвестиций достаточно 2-3 млн. рублей в качестве первоначального взноса (студия 37 кв.м. в районе JVC стоит от $140 000), беспроцентная рассрочка длится весь период строительства, а также доступна после сдачи объекта в эксплуатацию.

Однако основное число сделок все же совершается в более высоком ценовом сегменте – от 200 до 400 тысяч долларов (от 15 до 30 млн. рублей), интерес есть и к уникальным вариантам: виллам и пентхаусам с видом на море.

Участники мероприятия отметили высокий профессионализм экспертов компании D&B Properties, очень приятную, профессиональную манеру подачи информации, искреннюю заинтересованность со стороны экспертов дать участникам встречи максимум полезной и разносторонней информации.

О Компании:

Компания D&B Properties существует с 2010 г., входит в Bayari Holding и расположена в самом сердце Дубая. D&B Properties имеет десятилетний опыт работы в ОАЭ и является надежным партнером для покупки, продажи и аренды недвижимости. Команда опытных агентов с лицензией RERA предоставляет адаптированные к целям любого клиента услуги, а также делает актуальный анализ рыночных тенденций для принятия обоснованных решений.

Компания D&B Properties занимается продажей, лизингом, оценкой недвижимости, дизайном интерьера и предоставляет консультации по ипотеке.

Компания завоевала много престижных наград, в том числе вошла в финал как «Лучшее агентство недвижимости Дубая» по версии Bayut, 2022. Является партнером и лидером по продажам в девелоперских компаниях Emaar, DAMAC, SOBHA, Dubai Holding, Nakheel, Omniyat и Select Group. Компания получала знак «Лучший брокер Emaar» четыре года подряд.