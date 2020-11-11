Россиянин снял первый в Мире клип про народное единство, на свою авторскую песню «Россия». Песня претендует на новый гимн Российской Федерации. За первый день клип собрал более 150000 тысяч просмотров в социальных сетях и сотни положительных отзывов от зрителей!

В клипе снялись представители различных национальностей и малых народностей, проживающих в нашей стране: татары, армяне, грузины, дагестанцы, азербайджанцы, узбеки, киргизы, представители республики Коми, удмурты, марийцы, украинцы, белорусы и многие другие…

Так же, у пермяка в клипе снялись представители значимых профессий: врач, учитель, нефтяник, шахтер, заводчане, фермеры, кондуктор, дворник и многие другие…

Представители вероисповеданий — Ислама, иудейской религии и православия.

Но главенствующим звеном выступили в клипе Ветераны Великой Отечественной войны. Появление в песне Ветеранов, Александр Тыщик обозначил трогательной фразой, обращением к народу: «ЭТОТ ПОДВИГ ОТЦЫ И ДЕДЫ СОВЕРШИЛИ ВО ИМЯ ТЕБЯ!»

Клип уже пользуется большим спросом на федеральных каналах. Вызывает большой резонанс у людей. Песня и сюжет несёт в массы — Мир, добро, любовь к своей Родине, к людям, подчеркивая единство, братство, отношение к ближнему. И говорит о главном — о ценности каждого из нас.

Посмотреть клип можно на официальном ютуб канале исполнителя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=zVJHIXuHQrk