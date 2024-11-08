Российские дизайнеры продемонстрировали свои новые коллекции на третьей Московской неделе моды

Российские бренды приобретают все большую известность и популярность благодаря Московской неделе моды. Это событие не только демонстрирует успехи отечественной моды, открывая новые имена талантливых дизайнеров, но и предоставляет платформу для продвижения брендов как на российском, так и на мировом рынках. Стремление оживить традиционные мотивы в современной fashion-индустрии задает тон основным трендам. Немаловажная часть Московской недели моды — показы, где дизайнеры демонстрируют свои новые коллекции аудитории профессионалов индустрии, редакторов популярных российских и зарубежных изданий и байеров. В этой статье мы подобрали бренды, о которых нужно знать каждому, кто интересуется модой.

В рамках Московской недели моды бренд Svale представил коллекцию Blade, вдохновленную многогранностью современной женщины. Легкие ткани струятся, деликатно подчеркивая фигуру, в то время как более плотные материалы характерно очерчивают силуэт. На смену воздушным платьям макси приходят юбки-карандаш из более плотных фактур. Каждый образ объединяет силу и чувственность, подчеркивая женственность во всех ее проявлениях. Коллекция отражает двойственность природы женщины — сильной, но одновременно нежной, смелой и в то же время хрупкой. А черный, белый, бежевый и красный оттенки гармонично сочетаются с игрой линий и прозрачностью кружева.