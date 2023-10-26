Российские фермеры снова могут регистрировать КФХ

Экономика
26 октября 2023

Госдума РФ 24 октября в третьем чтении приняла законопроект, вернувший возможность регистрировать Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). Принятый парламентом законопроект был представлен осенью 2021 года, но его прохождение в Госдуме затянулось.

Такой шаг поможет укрепить сельскохозяйственный сектор, способствуя устойчивому развитию РФ. Принятие законопроекта, подчеркивают в Ассоциации «Народный фермер» создало для аграриев возможность регистрации фермерских хозяйств и получения доступа к механизмам госсподдержки, без которого невозможно их полноценное развитие.

Регистрация КФХ была прекращена в 2020 году, что вызвало значительные трудности для фермеров. Ассоциация «Народный фермер» и ее руководитель Олег Сирота проделали большую работу для изменения ситуации. В Ассоциации отдельно поблагодарили за ускорение процесса главу ФНС Даниила Егорова и руководителя Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Кроме того, законопроект не был бы принят без активного участия Павла Крашенинникова, возглавляющего комитет по госстроительству.

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