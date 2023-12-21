Российские клубы хотят купить мексиканского бомбардира

Несколько российских команд, выступающих в РПЛ, интересуются нападающим мексиканской «Америки» Хулианом Киньонесом, который может стоить 14-15 миллионов евро.

Хулиан Киньонес — один из самых востребованных футболистов на трансферном рынке. Вы могли видеть матчи с ним на сайте 1хбет, который раздает промокоды (https://betonmobile.ru/promokodyi-1hbet). 26-летний нападающий мексиканской «Америки» привлек внимание нескольких российских клубов, которые готовы заплатить за него большие деньги. Об этом сообщает Metaratings, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Киньонес заинтересовал такие команды, как «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». Вы могли слышать об этих командах, наблюдая за матчами и делая ставки с мобильного приложения. Все они ищут усиление в атаке и видят в мексиканце потенциального лидера. Киньонес готов к переезду в Россию, где он сможет получать высокую зарплату и играть в еврокубках. Сумма потенциального трансфера оценивается в 14-15 миллионов евро, что является вполне доступной для российских клубов.

Однако, на Киньонеса есть и другие претенденты. Бразильский «Коринтианс» и мексиканский «Монтеррей» также хотят подписать форварда, который показывает отличную игру в своей родной стране. Футболист выступает за «Америку» с июля 2023 года, с тех пор он забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах. Он также является игроком сборной Мексики, за которую провел 8 матчей и забил 2 гола.

Киньонес — это быстрый, техничный и универсальный футболист, который может играть как в центре атаки, так и на краях. Он обладает хорошим ударом, дриблингом и воздушным преимуществом. Он также известен своей борьбой, лидерством и характером на поле. Киньонес — это футболист, который может украсить любой чемпионат.

Молодая звезда футбола родилась в Колумбии, но в 2017 году получил гражданство Мексики, благодаря своей матери, которая родом из этой страны. Он начал карьеру в мексиканском «УАНЛ Тигрес», где стал чемпионом Мексики в 2016 и 2019 годах. В 2017 году он был арестован за участие в драке с собственным партнером по команде Энрике Палосом, после чего был отдан в аренду в «Лобос БУАП». Там он проявил себя как забивной форвард, забив 17 голов в 27 матчах. В 2021 году он перешел в «Атлас», где стал одним из лучших игроков чемпионата, забив 32 гола в 79 матчах. В 2023 году он подписал контракт с «Америкой», одним из самых популярных и успешных клубов в Мексике. За полгода он забил 6 голов в 14 матчах и помог команде выйти в финал чемпионата.

Футболист также выступает за сборную Мексики, хотя ранее он играл за молодежную сборную Колумбии. В 2017 году он принял участие в молодежном чемпионате Южной Америки, где забил 4 гола в 13 матчах. В том же году он дебютировал за сборную Мексики в товарищеском матче против Гватемалы. В 2020 году он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, забив гол в матче за третье место против Японии. В 2023 году он стал чемпионом Золотого кубка КОНКАКАФ, забив гол в финале против США.

Киньонес — это один из самых талантливых и перспективных футболистов в Мексике. Его интересуются не только российские клубы, но и европейские гранды, такие как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Бавария». Однако, он заявил, что он не спешит покидать свою страну, где он чувствует себя счастливым и уважаемым. Он также сказал, что он гордится своим мексиканским гражданством и хочет добиться больших успехов за сборную Мексики.