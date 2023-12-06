Российские региональные бренды покоряют BRICS+ Fashion Summit

В российской столице с 28 ноября по 2 декабря проходил международный форум BRICS+ Fashion Summit. Повышенный интерес российских и зарубежных байеров вызвали российские региональные бренды.

По словам Инны Барабаш из Уфы, участие в BRICS+ Fashion Summit способствовало значительному продвижению представляемого ею бренда Inkle. В мероприятии принимало участие значительное количество известных брендов, что дало возможность познакомиться и наладить деловое сотрудничество со многими из них. Данная площадка привлекла немало крупных зарубежных игроков, что, в свою очередь, сделало возможным переход компании Inkle на новый уровень.

По мнению Ольги Коваленко (бренд DNK, г. Ростов-на-Дону), судя по большому количеству привлеченных её брендом гостей и зрителей, ему было уделено особое внимание. Благодаря этому появились новые интересные возможности для масштабирования бренда, а это способствовало заключению сделок с поставщиками по личным заказам.