Российские врачи-генетики получили новую возможность для повышения квалификации

У российских врачей, деятельность которых связана с генетическими исследованиями, появилась новая возможность повысить свою квалификацию, об этом пишет Pravda.ru. Речь идет о созданной Российской медицинской академией профессионального образования (РМАНПО) и биомедицинским холдингом «Атлас» образовательной программе, благодаря которой для врачей разных медицинских специальностей отныне доступны анализ данных по фармакогенетике и назначение на их основе релевантных терапевтических процедур, а также интерпретация результатов ДНК-исследований. Разработчики рассчитывают, что свыше 150 тыс. работников медицинской сферы пройдут обучение в следующем году.

Медицинский директор биомедицинского холдинга «Атлас», занимающегося научными исследованиями и разработками в области генетики человека, микробиоты кишечника, онкогенетики, Андрей Перфильев заявил, что благодаря программе в распоряжении врачей оказываются наиболее актуальные и агрегированные данные о возможности использования в практической деятельности генетических исследований.

По словам ректора РМАНПО Дмитрия Сычева, что со стороны врачей наблюдается повышенный спрос на программы повышения своего профессионального уровня для интерпретации результатов генетических исследований.