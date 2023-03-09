Российский философ рассказала, как добиться гармонии в отношении между мужчиной и женщиной

Сейчас женщины стремятся подражать мужчинам, просто выдавливая тех из их традиционных профессий. Такое мнение высказала член Союза писателей России, философ Евдокия Лучезарнова.

Это не верно: если мужчина обладает полезным навыком и что-то делает отлично, к чему пытаться делать то же самое? Правильно – дополнить сделанное мужчиной. Условно говоря, украсить, обустроить построенный мужчиной дом. Функция мужчины – создавать что-то основательное, фундаментальное, инфраструктурное. Дело женщины – изящество форм.

Суть настоящей женщины — её нежность. Многолетние наблюдения убедили Лучезарнову в стремлении мужчин быть более «плотными», чем они есть. Поэтому счастье мужчинам дают женщины, «обволакивающие» их, помогающие им уйти от проблем, расслабляющие и нежные. Но и женщина также становится счастливой, поскольку ей нравится обволакивать мужчину, убеждена российский философ.