Российский философ рассказала, как правильно обращаться с новогодними желаниями

Вне зависимости от возраста, в Новый Год людям хочется загадать желание и поверить в возможность его осуществления. Это возможность осуществить прыжок во время, ощутить качество наступающего года, прочувствовать себя в нем. Такое особое наслаждение не стоит упускать, считает философ, писатель, исследователь времени Евдокия Лучезарнова.

Люди всегда наполнены огромным количеством желаний. Их не нужно искать, они часть нашего естества, всегда преследуют человека. Каждое желание пребывает вне нас, снаружи.

Лучезарнова рассказала о задачах ритмометода и ритмологии. Она сводится к обучению людей завершать события – прошлое не должно тянуть нас назад. Его нужно поблагодарить за то, что оно было и отпустить. Неважно, хорошее или плохое, но оно было, прошедшее нужно отпустить с благодарностью. Будущее должно быть интереснее прошлого.

Лучезарнова считает, что сегодняшняя жизнь людей гораздо лучше прошлой. Жить нужно в сегодняшнем дне, преимущество которого заключается в том, что каждый сам способен вершить собственную судьбу, свой мир.