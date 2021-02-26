Российский Минздрав снова подтвердил эффективность препарата Арепливир

Работающим в Мордовии предприятием «Биохимик» (входит в компанию «Промомед») в минувшем году был оперативно разработан Арепливир. Он используется для эффективного и безопасного лечения СОVID-19, в сентябре отечественный Минздрав дал разрешение на его амбулаторное применение. В октябре ведомством зарегистрирована предельная отпускная цена на Арепливир. В том же месяце в силу вступило распоряжение о включении ряда отечественных средств против коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, и одним из них стал Арепливир, сообщает РИА Новости.

Недавно Минздрав повторно пересмотрел список лекарств от COVID-19, Арепливир обоснованно сохранил в нем свою позицию.

Добавим, что ГК «Промомед» продолжает находиться на переднем крае борьбы с коронавирусом. В прошлом году компания осуществила запуск всероссийской благотворительной акции «Арепливир — врачам»: в ряд регионов осуществляется бесплатная передача Арепливира для медработников «красной зоны».