Российский педагог дошкольного образования реализует свой потенциал в Фошане

Дмитриева Лиза, учительница из России, преподавала английский язык детям в международном детском саду в Фошане (провинция Гуандун), когда появились репортеры GDToday из Nanfang Media Group для проведения с ней интервью.

«Я хочу быть не просто учителем, но и их лучшим другом». В детстве Лиза отчаянно нуждалась в ком-то, кто мог бы дать ей наставления и окружить любовью, и теперь она хочет стать таким человеком для других.

Дружба, которая избавляет от одиночества и содействует росту

В июне 2010 года маму Лизы пригласили в музыкальную школу в Фошане обучать игре на скрипке. Будучи 14-летней девочкой, любящей приключения, Лиза присоединилась к своей матери в этом путешествии в Китай.

«В то время я даже не подозревала, что однажды смогу свободно говорить на трех языках и одном диалекте (русский, английский, китайский, кантонский)».

В 15 лет Лиза познакомилась с китаянкой Вэй Хуаньи, с которой была одного возраста. Являясь поклонницами одной и той же идол-группы, они вскоре стали хорошими подругами. Благодаря этой дружбе, ознаменовавшей один из лучших этапов ее взросления, Лиза смогла постепенно адаптироваться к жизни в Китае.

Быть не только учителем, но и хорошим другом

В 2020 году Лиза устроилась работать в международный детский сад в Фошане. Детство Лизы и опыт изучения языка позволили привнести уникальную перспективу и вдохновение в ее «философию образования». Вместо того, чтобы быть строгим учителем, она больше напоминает хорошего друга, который играет с детьми и обнимает их.

«Когда ребенок плачет, мой первый порыв — спросить: «Тебя обнять? Или может ты сначала успокоишься, а затем мы пообщаемся и узнаем, что сделало тебя таким несчастным», — говорит Лиза. Благодаря своей открытости она стала надежным товарищем для многих воспитанников.

«Теперь мой дом — Фошань»

По мнению Лизы, Фошань — приятный, спокойный, чистый и безопасный город. Кроме того, Лиза работает неполный рабочий день в качестве иностранной гостьи в некоторых местных СМИ. Она часто записывает видеоролики на английском языке, чтобы познакомить аудиторию со всего мира с интересными местами и кухней Фошаня.

«Образ жизни здесь комфортный, не слишком быстрый и не слишком медленный. Независимо от того, какой темп жизни вы предпочитаете, для вас всегда найдется подходящее место», — подчеркивает Лиза. — Я чувствую себя здесь как дома, когда прогуливаюсь по улицам. Нет необходимости возвращаться на родину, ведь Фошань стал моим домом».