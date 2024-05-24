Российский производитель представил новые LCV-шины

Шинный комплекс KAMA TYRES, один из лидеров грузового шинного рынка России, представил новинки для комплектации коммерческого транспорта. В серийное производство были запущены сразу три новые модели: 195/75R16С КАМА ICE TRACE, а также КАМА TRACE и КАМА ALGA LT в размере 155R13С.

«Легкогрузовые шины KAMA TYRES традиционно пользуются высоким спросом у автовладельцев благодаря своей надежности, износостойкости и эксплуатационным возможностям в условиях российских условиях эксплуатации», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Новая линейка зимних шин КАМА ІСЕ ТRАСЕ предназначена для комплектации легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Шины приспособлены для движения, в том числе, по обледенелым и заснеженным дорогам в различных климатических зонах при температуре окружающей среды от -45 до +10 ° C. Ассортимент новинки будет представлен 11 моделями с посадочным диаметром 15–16 дюймов.

Легкогрузовые летние шины КАМА TRACE разработаны для эксплуатации на легких грузовиках и микроавтобусах. Дорожный рисунок протектора шин КАМА TRACE оптимально подобран.

Легкогрузовые шины КАМА ALGA LT разработаны для эксплуатации на легкогрузовых автомобилях и микроавтобусах в зимнее время.