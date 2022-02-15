Российско-китайские торгово-экономические отношения вышли на новый технологический уровень

Экономика
15 февраля 2022

Ассоциация промышленников Китая «КИТАЙПРОМТОРГ» открыла свое представительство в России и объявила о начале работы новой информационной системы, которая аккумулирует данные обо всех импортерах на территорию России продукции промышленного назначения.

Специалисты потратила полгода на разработку, тестирование и внедрение в систему поставок механизма, основанного на частном корпоративном блокчейне, что позволяет сотрудникам головного офиса ассоциации «КИТАЙПРОМТОРГ» в онлайн-режиме отслеживать всю ситуацию с цепочками поставок, в т.ч. с зафрахтованными грузами, складскими остатками на всей территории России и с подготовленными к отгрузке партиями оборудования для промышленной вентиляции и отопления, складской техники и грузоподъемного оборудования, промышленных станков для обработки металла и древесины, строительного и сварочного оборудования, оборудования для пищевой промышленности, упаковочного и фасовочного оборудования, майнинговых систем, генераторов и электростанций.

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