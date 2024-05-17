Россия доставила партию гуманитарной помощи в Афганистан

16 мая в международный аэропорт города Кабула спецрейсом из Москвы доставлен гуманитарный груз для народа Афганистана — 21 тонна продовольствия, включая растительное масло и пшеничную муку. Акция осуществлена МЧС России по поручению Президента Российской Федерации.

Груз предназначен для населения афганской провинции Баглан, пострадавшей от произошедшего на днях разрушительного наводнения.

Мероприятие проведено в рамках международных проектов «Народы вместе сквозь года» и «Россия с вами» при поддержке Россотрудничества.

В церемонии на лётном поле приняли участие председатель волгоградской областной общественной организации развития культуры «Дом дружбы» К.Г. Фарниев (советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей), глава её попечительского совета Ф. Рона и председатель общественной организации «Афганская национально-культурная автономия г. Волгограда» А. Манан.