«РОССИЯ не заБУДЕТ» подводит итоги

Общество
20 октября 2023

Проект исторической памяти «РОССИЯ не заБУДЕТ» завершается. Более 900 000 человек приняли участие в его мероприятиях.

Для участников проекта на протяжении нескольких месяцев проходили крупные мероприятия с экспертами в области гуманитарных наук, истории, социологии, политологии и медиакоммуникаций.

В июне в Санкт-Петербурге прошел научно-популярный форум молодых специалистов «МедиаРоссия», в рамках которого состоялось 4 круглых стола и открытый лекторий. В форуме приняло участие более 600 человек.

Во всероссийской научной олимпиаде для взрослых «Историческая память» приняло участие более 700 человек: для них прочитал исторический диктант известный телеведущий Игорь Прокопенко. Во второй этап прошло более 200 участников. Победителю и двум призерам, набравшим наибольшее количество баллов, достались в подарок электронные книги и годовые подписки на просветительский сервис.

С июня на сайте проекта работает интерактивная онлайн-выставка «История в лицах». Благодаря посетителям сайта и участникам проекта выставка наполнилась снимками значимых событий в истории России и людей, связанных с ними. Выставку посмотрело более 600 тысяч человек.

Проект «РОССИЯ не заБУДЕТ» также выпустил подкаст «Что-то с памятью…», в котором эксперты сферы медиа делились мыслями об исторической повестке, о медиаобразе нашей страны, насмотренности и начитанности в современном мире и многом другом. Гостями подкаста стали Томас Репер, автор блога Anti-Spiegel, Алиса Романова, журналист и автор подкаста «Кот ученый», Наталия Нерсесян, заместитель руководителя русскоязычного вещания радио Sputnik, Анна Малыгина, кандидат наук, преподаватель МГИМО и медиаменеджер и Олег Дмитриев, советник МИА «Россия сегодня», профессор НИУ «Высшая школа экономики».

Совместно с экспертами организаторы проекта также запустили онлайн-лекторий – научный марафон «РОССИЯ БУДЕТ». В рамках него выпущено 10 лекций на темы информационной реальности, публичной дипломатии, искажения исторических фактов, влияния информационной среды на общество, отношений России со Средней Азией и Африкой, а также когнитивной самостоятельности. Призеры марафона получили электронные книги, а остальные участники – подписку на просветительский ресурс.

Последним мероприятием проекта «РОССИЯ не заБУДЕТ» станет открытый студенческий форум «История начинается сегодня». Он пройдет 24¬-25 октября в стенах МГИМО. Информационным партнером мероприятия выступит журнал «Международная жизнь» МИД РФ. На форуме будут подняты темы ключевой в истории Мюнхенской конференции, искажения истории и информации в СМИ, а также роли России в медиа сегодняшнего дня. О них расскажут ведущие научные сотрудники МГИМО и НИУ «Высшая школа экономики». 

Проект «РОССИЯ не заБУДЕТ» показывает, насколько важно осознанно потреблять информацию и быть способными отличать факты от манипуляции. После его завершения все материалы останутся доступны на сайте и в социальных сетях проекта.

Проект исторической памяти «РОССИЯ не заБУДЕТ» реализуется Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при участии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Задача проекта – сохранение исторической памяти и предотвращение фальсификации фактов в российской истории.

Пресс-служба проекта исторической памяти «РОССИЯ не заБУДЕТ».

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