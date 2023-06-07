Россия примет международные состязания богатырей

В России планируется проведение серии международных состязаний богатырей. В качестве организаторов соревнования выступают Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира» worldstrongestnation.ru и Федерация стронгмена России. Мероприятие поддерживается Фондом президентских грантов.

В программе серии – состязания силачей в поднимании двухсоткилограммовых камней, буксировке многотонной техники, скоростных эстафетах с утяжелением 400 кг и более, целый ряд других необычных дисциплин.

Все соревнования, согласованные с Международной Федерацией «World Strongman», будут проводиться по международным правилам «стронгмен».

Уже запланированы: на 11 июня – Международный командный турнир тяжеловесов в Туле, на 1 июля – Кубок мира в Москве (до 110 кг), на 5 августа – международный личный турнир в Омске. Завершится серия в октябре Всероссийским турниром «Люди сильнее машин» в Севастополе. Здесь соберутся главные силачи России для «противостояния» различным образцам гражданской и военной техники.

Российскую Федерацию будут представлять самые сильные богатыри страны, отобранные согласно рейтинга 2022 года. Меряться силами с ними будут сильнейшие атлеты из Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Турции и ряда других стран.

Правилами данных международных соревнований допускается участие атлетов из России под российским государственным флагом и гимном, что можно считать важным вкладом в поддержание престижа страны.

Своей целью организаторы серии турниров «Сильнейшая нация мира» называют укрепление дружбы между народами, демонстрацию предельных силовых возможностей человека. Помимо этих целей, организаторы стремятся внести вклад в противодействие дискриминации российских спортсменов, нивелирование негативных последствий антироссийских санкций в спорте.

По словам президента организации Михаила Паллера, В.В. Путин ещё в 2020 и 2021 гг. лично поддержал идею создания богатырского движения «Сильнейшая нация мира». С тех пор организация выросла в мощную, динамично развивающуюся общероссийскую общественную структуру, готовую реализовать любые задачи, поставленные Президентом.

Президент Путин на встрече с представителями культуры и образования совершенно справедливо заметил, что Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет. Важной целью грантового проекта «Сильнейшая нация мира» является вытеснение из отечественной медиасреды и массового сознания враждебных и чуждых медийных и культурных образов не с помощью запретов, а путём популяризации наших, отечественных героев, и не в последнюю очередь – былинных и современных богатырей.