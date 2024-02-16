Россияне стали меньше покупать алкоголь в январе — исследование Тинькофф Касса

В России стали меньше покупать алкоголь в январе 2024 года. К таким выводам пришли аналитики сервиса интернет-эквайринга Тинькофф Касса, опубликовавшие результаты исследования, проведенного в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

Так, в январе 2024 г., по сравнению с декабрем 2023 г., январская касса уменьшилась на 23%, а количество покупок снизилось на 10%. Средний чек в этот период относительно декабря 2023 г. сократился на 14,5%. Снижение данного показателя объясняется высокими затратами на данную группу товаров для новогодних праздников в декабре.

Рост совокупных затрат россиян на образовательные курсы вырос на 20% в январе 2024 относительно декабря 2023 г. А вот траты россиян на услуги медицинских центров и анализы в январе 2024 г. «прибавили» 6% (женщины – +7%, а мужчины ― +5%).

На занятия спортом в январе 2024 г. россияне стали тратить на 19% больше, чем в декабре 2023 г., и на 24% по среднегодовому показателю. Больше потратили россияне на занятия спортом в фитнес-залах, бассейнах, спортивных клубах, а также на онлайн-тренировки.