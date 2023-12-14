Рост объема выпуска цифровых финансовых активов до 125 млрд рублей планируется в РФ

В 2024 году в России планируется рост объема выпуска цифровых финансовых активов до 125 млрд рублей. Такими данными поделился руководитель Лаборатории блокчейн «Сбер» Александр Нам в рамках круглого стола, организованного на днях рабочей группой по криптоэкономике при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве. Сейчас на всех платформах, согласно данным эксперта, размещены 234 выпуска ЦФА на сумму 73 млрд рублей.

Цифровые финансовые активы как инвестиционный инструмент развиваются в России с 2021 года, когда вступил в силу соответствующий закон (№259-ФЗ). Новый финансовый инструмент работает на технологии блокчейн, но при этом обеспечивается реальными активами, например, долей капитала акционерного общества, драгоценными металлами или квадратными метрами недвижимости. Техническим сопровождением сделок с цифровыми активами занимаются платформы, аккредитованные ЦБ РФ. На сегодняшний день в реестре десять операторов, включая ПАО «Сбербанк», «Альфа-банк», «Еврофинанс Моснарбанк» и «СПБ биржу». Больше всего ЦФА выпустила, по данным на 4-й квартал 2023 года, платформа «Атомайз» — 111 выпусков. На долю «Сбера» приходится 62 выпуска, «Альфа-банка» — 55. В основном это были аналоги краткосрочных долговых облигаций.

Основными сложностями в более широком распространении финансовых инструментов на блокчейне, в частности ЦФА, остаются необходимость доработки законодательства и низкая ликвидность, которые вызывают настороженность инвесторов. Согласно исследованию «ВТБ-факторинга», только 37% компаний готовы выпустить ЦФА, и 26% инвесторов — их приобрести. По мнению экспертов, отечественный бизнес недостаточно информирован о преимуществах цифровых инвестиций и потому относится к новому инструменту с недоверием.

«Несмотря на то, что технология развивается уже несколько лет и нашла широкое применение среди частных инвесторов, на рынке до сих пор отсутствует вторичный рынок ЦФА, — отмечает Максим Трофимов, генеральный директор ООО «Цифровые активы». — Это ограничивает использование инструмента на финансовом рынке, особенно на уровне предпринимателей и бизнеса, которые довольно консервативны в выборе финансовых инструментов. Но мы уверены, что в ближайшие годы многое изменится, в том числе на законодательном уровне. ЦФА — это инфраструктурный проект, и на создание полноценного функционала, как на классической бирже, нужно еще разумное количество времени. А пока я рекомендую изучать, что это такое, и узнавать, как инвестировать и привлекать финансирование с помощью финансовых активов на технологии блокчейн».

В частности, «Сбер» проводит образовательные курсы, где рассказывают о том, как инвестировать и привлекать финансирование с помощью технологий блокчейн, «Альфа Банк» запустил специальную программу по управлению ЦФА на базе ВШЭ, а «Росбанк» поддерживает кафедру блокчейн Московского физико-технического института. Кроме того, в Московской финансово-юридической академии открылась кафедра «Экономика данных», которая будет готовить специалистов по цифровой экономике.