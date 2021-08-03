Ростуризм и премия АРХИWOOD объявляют о продлении заявок на конкурс «Лучший загородный отель»

Приём заявок на конкурс «Лучший отель из дерева» продлён ещё на две недели, до 15 августа 2021. Такое решение приняли организаторы, видя высокую активность участников. Подать заявку по-прежнему можно на сайте https://tourism.arhiwood.com/prize/

Специальную номинацию учредили Ростуризм и общероссийская архитектурная премия АРХИWOOD. Конкурс должен привлечь внимание к теме деревянной архитектуры в отельном строительстве и экостандартам, к которым всё больше стремятся современные люди. Прошлый год показал 100-процентную загрузку различных отелей. Пандемия дала мощный толчок развитию внутреннего туризма, стало очевидно, что качественных объектов размещения нам явно не хватает.

К участию в конкурсе приглашаются загородные отели, кемпинги, глэмпинги, построенные с 2009 по 2021 год. Если их вместимость свыше 15 номеров, то они должны входить в Федеральный перечень туристических объектов https://классификация-туризм.рф. Основной критерий оценки – архитектурная и экологическая составляющая.

Конкурс стартовал 13 мая. За это время в оргкомитет поступили десятки интересных предложений со всей страны. Среди географических локаций: Алтай, Карелия, Казань, Чувашия, Адыгея, Бурятия, Мурманская, Владимирская, Вологодская, Липецкая, Костромская области.

Первого победителя определит жюри. Второго – народное голосование на сайте. Церемония награждения состоится в середине сентября этого года. Жюри конкурса: Зарина Догузова, глава Ростуризма; Елена Лысенкова, замглавы Ростуризма; Александр Львовский, генеральный партнёр и организатор премии АРХИWOOD, директор московского представительства компании «Росса Ракенне СПб» (HONKA); Николай Белоусов, архитектор, руководитель «Архитектурной мастерской Н.В. Белоусова»; Владимир Кузьмин, руководитель архитектурного бюро «Поле-Дизайн»; Николай Малинин, куратор премии АРХИWOOD; Тимофей Кононенко, председатель комитета по культурно-познавательному туризму Российского союза туриндустрии, руководитель рабочей группы при Федеральном агентстве лесного хозяйства; журналист и телеведущая Ксения Собчак.

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Для справки

Ежегодная национальная премия в сфере деревянной архитектуры и дизайна АРХИWOOD учреждена в 2009 году. За это время в рамках премии представлено более двух тысяч проектов. АРХИWOOD завоевала репутацию одного из самых важных архитектурных событий России.

В каждой из девяти номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии.

В экспертный совет входят как известные российские, так и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна и строительства. АРХИWOOD также выступает организатором других профессиональных конкурсов, лекций и выставочных проектов. Под этим брендом выпускаются книги и каталоги, посвящённые деревянной архитектуре.