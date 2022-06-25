Рожденные под счастливой звездой: самые везучие люди мира

Что делать, чтобы везло в жизни? Наверно, следовать приметам. По этой логике герои нашего рейтинга были на постоянной диете из сирени с пятью лепестками, не забывали улыбаться зеркалу при выходе из дома и обходили за многие метры черных кошек. Но так ли это на самом деле? Мы собрали топ-5 самых везучих людей планеты, нам в этом помогли наши

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5 место. Мистер X, игровые автоматы

Имя этого счастливчика остается тайной, но о его удаче до сих пор говорит весь мир! В 2003 году молодой программист из Лос-Анджелеса выиграл 39 700 000 долларов в игровых автоматах «Мегабакс». Сумма оказалась настолько грандиозной, что казино заключило с победителем специальное соглашение, по которому до 2028 года обязуется выплатить выигрыш, перечисляя на счет молодого человека этот огромный выигрыш частями.

4 место. Джейми Голд, покер

На Чемпионате мира по покеру в казино Лас-Вегаса в 2006 году было не протолкнуться — десять тысяч человек пришли узнать, кому достанется самый крупный приз в истории турнира 12 миллионов долларов. Победителем оказался агент из Канзас-Сити Джейми Голд, который на протяжении всего соревнования ел чернику. Именно это он назвал своим счастливым фактором, который подарил ему выигрышную комбинацию в финале.

3 место. еще один Мистер X, лотерея

Большой выигрыш — большие тайны. Поэтому имя этого везунчика тоже не известно широкой общественности. В 2021 году в США был продан билет лотереи «МегаМиллионс» с комбинацией номеров на джекпот в 1 миллиард долларов. Шанс выиграть по этому билетику был 1 к 302 575 350, но некому жителю Мичигана удалось сорвать куш! Представители лотереи отметили, что это уже 18 раз, когда жители этого штата выигрывают джекпот. Кажется, секрет везения найден.

2 место. Лиз Дэнайл, лотерея

Дом с бассейном, автомобиль, мебель и даже набор картонных героев популярного мультфильма — почти все, чем владеет Лиз выиграно в лотереях. Женщина была вынуждена уйти с должности банковского служащего из-за болезни, и, чтобы развлечь себя во время длительного лечения, начала покупать лотерейные билеты и заполнять всевозможные конкурсные купоны. И начала выигрывать! Возможно, чтобы стать везучим, нужно не бояться пробовать что-то новое?

1 место. Фран Селак, лотерея

Скромный учитель из Хорватии может считаться одним из самых больших неудачников и самых больших счастливчиков мира одновременно. В свои 74 года он пять раз попадал в автомобильные аварии, причем речь идет не о небольших ДТП, а о перевернутых грузовиках, сгоревших автобусах и машинах, вылетевших в кювет! Еще, поезд, на котором он отправился в отпуск, сошел с рельс, перевернулся и упал с моста в воду. В результате погибло 17 человек, но наш герой сумел самостоятельно выбраться из вагона и доплыть до берега несмотря на перелом руки. Через год Селан решил отправиться в путешествие на самолете, но прошла разгерметизация салона и мужчину буквально высосало за борт! Сам самолет разбился, а Фран каким-то чудом приземлился ровно на сеновал и отделался сотрясением и ушибами. Казалось бы, мужчину преследуют неудачи, но в каждой из них ему повезло выжить — а это уже немало. Самое интересное, что сразу после выхода на пенсию уже бывший учитель купил на сдачу лотерейный билет и выиграл один миллион долларов! Действительно, достойный победитель нашего рейтинга.

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