Руководитель ОАО «Кучуксульфат» Василий Гамаюнов рассказал о том, как осуществляется социальная политика градообразующего предприятия

Василий Гамаюнов: У нас крупное предприятие, поэтому чувствуем ответственность перед обществом. Мы делаем все, чтобы улучшить финансовое благополучие не только жителей рабочего поселка Степное Озеро, но и близлежащих населенных пунктов. Мы развиваем в них социально значимую инфраструктуру. Ежегодно, наше градообразующее предприятие работает над увеличением выделяемых средств. Так в 2020 году было выделено 56,6 млн, в текущем году сумма составляет 67,5 млн, на будущий год сумма может достичь 70 млн рублей.

Приоритетом для нас являются амбициозные проекты по реконструкции учреждений здравоохранения и образования. Помощь социально-незащищенным слоям населения также оказывается. Помогаем людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям, пожилым людям. Финансирование этих важных программ возможно благодаря сотрудничеству с поселковыми администрациями через благотворительные фонды, учредителями которых является «Кучуксульфат».

Дети – наше будущее, поэтому им уделяется большое внимание. Выделяются большие средства на закупку необходимых канцелярских принадлежностей и школьных форм ученикам Степноозерской средней школы. Спорт также в приоритете, под покровительством находится боксерский клуб «Динамо». Что касается здравоохранения, то на реконструкцию хирургического и родильного отделения Благовещенской центральной больницы было выделено 10 млн рублей.

Социальная политика для нас крайне важна, наши дела говорят сами за себя!