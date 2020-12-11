Руководитель совета директоров «Восточного порта» Петр Ямов награжден медалью «За строительство транспортных объектов»

С 2010 года Петр Ямов трудится на посту председателя совета директоров АО «Восточный порт» в Приморском крае. Он активно способствует развитию этого предприятия. Так, по данным на сентябрь уходящего года оно вышло на третье место по всей Российской Федерации с точки зрения грузооборота. За тот же год грузооборот этого терминала был зафиксирован на уровне 25,51 миллиона тонн. Об этом проинформировало агентство «Росбалт».

Многолетняя добросовестная деятельность Петра Ямова на посту председателя совета директоров АО «Восточный порт» была отмечена на высоком уровне. Ко Дню работника транспорта РФ власти приурочили его награждение медалью «За строительство транспортных объектов», в отдельном приказе руководитель российского Минтранса поздравил Петра Ямова. Следует напомнить, что сентябрь прошлого года отметился вводом на предприятии Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Благодаря этому, объем перевалки на терминале увеличится до 50-55 миллионов тонн в год, было создано шесть сотен новых рабочих мест, а объем налоговых отчислений увеличится на 25 миллиардов рублей до 2026 года.