Руководители АО «СУЭК» получили награды за вклад в акцию #МыВместе

Руководители российской угледобывающей компании СУЭК бизнесмена и мецената Андрея Мельниченко награждены президентом РФ Владимиром Путиным за вклад в федеральную акцию взаимопомощи «#МыВместе». Эта акция, напомним, была запущена весной текущего года на фоне пандемии коронавируса. Ее участники оказывают бескорыстную помощь медицинским учреждениям, врачам, пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям. За время реализации акции волонтеры СУЭК получили порядка полутысячи благодарностей от руководителей регионов, муниципальных образований, медиков и простых людей. Об этом информируют Аргументы и Факты.

Пресс-служба СУЭК напомнила о том, что компания принимает активное участие во Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» фактические с ее начала. Она занимается закупкой и поставками в медицинские учреждения на территориях своей производственной деятельности высокотехнологичного оборудования, передает медикам индивидуальные средства защиты. Волонтеры СУЭК на регулярной основе доставляют бесплатные продуктовые наборы пенсионерам и семьям с детьми.