Руководство шахты им. А. Д. Рубана отчиталось о досрочном выполнении годового плана проходки

Экономика
19 декабря 2024

Годовая программа по проведению горных выработок досрочно выполнена бригадой проходчиков шахты имени А.Д. Рубана (СУЭК-Кузбасс). Иван Сальвассер, занимающий должность директора шахтоуправления А.Д. Рубана, поздравил горняков с досрочным выполнением плана. Горняки продемонстрировали отличные результаты, сумев достойно подойти к завершению текущего года.

По словам Сальвассера, в шахте им. А.Д. Рубана традиционно трудятся наиболее сильные бригады. По оценкам директора, до конца года горняки смогут пройти еще километр. На данный момент план перевыполнен на 150 м. Свыше 12 км очистного фронта подготовлено горняками в 2024 году.

Проходчики вынесли символическую линейку с результатами годовой проходки. В ходе торжественной церемонии прозвучали теплые слова поздравлений в их адрес и бурные аплодисменты.

Потребители продолжают стабильно получать твердое топливо высокого качества от предприятий СУЭК, крупнейшей угольной компании России, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко.

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