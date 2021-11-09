.РУС — новый домен для Союзного государства

День народного единства, который мы отмечали 4 ноября, в полной мере оправдал своё название. Именно в этот день Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, утверждающий совместные проекты России и Белоруссии во всех сферах деятельности.

Хотя Союзное государство существует давно, по-настоящему активную работу оно начинает только сейчас. И в связи с этим важно правильно и понятно обозначить себя в информационном пространстве, ведь «союзное государство» — понятие, значение которого многими осознаётся весьма смутно.

Сделать для этого предстоит многое — в том числе, создать символику Союзного государства. Мы расскажем об одной из самых важных тем — едином цифровом пространстве.

Очевидно, что для реализации столь масштабных интеграционных проектов России и Белоруссии нужна общая платформа для взаимодействия в Интернете. Для этого недостаточно просто создать какой-то ресурс — нужна общая доменная зона. Зоны .RU и .BY для этого не подойдут, потому что они акцентируют внимание только на одной из стран. Но Союзное государство — это не Россия и не Белоруссия. Это общность братских народов, которую объединяют язык, история, культура, нравственные ценности и общее будущее.

Такая доменная зона уже есть. Это домен верхнего уровня .РУС, предназначенный для мирового русскоязычного сообщества. Являясь наднациональным доменом, он может служить платформой для взаимодействия в любых совместных проектах России и Белоруссии.

Домен .РУС — готовая инфраструктура интернета Союзного государства. Это площадка объединения усилий и зона роста. Действующая платформа МИР.РУС для граждан России или Белоруссии! Новая Союзная Сеть в доменах я.рус, мир.рус, мск.рус и спб.рус, а теперь ещё и бел.рус и минск.рус — бесплатно и на всю жизнь! Её уникальной возможностью является внутренний поиск на платформе МИР.РУС. Вам не понадобится продвигать себя как-то еще.

МИР.РУС — цифровое пространство Союзного государства уже сейчас.

О Русскоязычном Интернет Сообществе (РЦИ.РУС). Русскоязычное Интернет Сообщество создано с целью расширения и развития русскоязычного сегмента сети интернет. Основными направлениями деятельности компании являются развитие домена верхнего уровня .РУС и инновационных проектов в сети интернет, таких как «МИР.РУС», «Универсальные домены РУС», «Благотворительность РУС».