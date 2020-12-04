Русские мужья – лучшие в мире!

Сервис международных знакомств RusDate провел опрос среди пользователей и выяснил, что 58% женщин, живущих за границей, предпочитают для знакомства с целью брака и серьезных отношений русскоязычных мужчин.

Основные причины заключаются в искренности, душевности, образованности, интеллекте, щедрости – особенно на фоне европейцев. Русские мужчины прекрасно справляются с бытовыми проблемами, могут быстро починить сломанную вещь, собрать мебель, отремонтировать автомобиль, поменять шины и т.д. Как известно, иностранные мужчины привыкли обращаться в спецсервисы.

Интересный факт: почти треть женщин указали, что предпочитают знакомства с русскоязычными мужчинами после неудачных браков и отношений с иностранцами.

23% девушек заявили, что им не принципиально неважно, чтобы их избранником был иностранный или русскоязычный мужчина, а 12% хотят, чтобы их второй половинкой стал именно иностранец.

«Действительно, большинство русскоязычного населения, которое живет за границей, выбирает для отношений именно своих соотечественников. Причем причины не только языковые, а прежде всего – схожая ментальность и общий культурный код. В последнее время наметился четкий тренд, что иностранки тоже предпочитают знакомиться с русскоязычными мужчинами. Особой популярностью они пользуются у азиатских женщин. Прежде всего, за внешность – большие глаза, высокий рост, светлые волосы».

Сервис знакомств RusDate был запущен в 2008 году израильской компанией DABLTECH, и специализируется на знакомствах русскоговорящих пользователей по всему миру. Сегодня в сеть сайтов RusDatе входят локальные сервисы в Германии, Израиле, Канаде, США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландах и Польше. На данный момент мобильные приложения RusDate установило более 1 млн пользователей, а количестве регистраций перевалили отметку в 3,5 млн.