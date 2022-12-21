«Русские сезоны» запускают новый проект о юных талантах

19 декабря 2022 года выходит новый молодежный проект от «Русских сезонов» – «Русские сезоны. Молодые таланты». Это 9 участников, одни из самых талантливых учеников ведущих музыкальных школ страны, 9 серий, где каждый из них играет свой концерт, 9 проникновенных интервью, в которых участники раскрываются как личности, рассказывая о своем творческом пути, планах на жизнь и мечтах.

Съемки проходили в символичных для тематики проекта местах: в музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина и в музее-квартире А. Б. Гольденвейзера. Обе локации были предоставлены давним партнером «Русских сезонов» – Российским национальным музеем музыки.

Организаторам проекта выпала непростая задача выбрать из огромного количества музыкально одаренных ребят тех, кто в итоге станет лицом первого выпуска «Молодых талантов».

Несмотря на юный возраст артистов, принявших участие в съемках (от 8 до 15 лет), за плечами каждого из них – большой объем проделанной работы, в первую очередь над собой: скрыть волнение и суету за кулисами было сложно, однако это не помешало детям, подающим большие надежды, выйти на сцену, вмиг воспрянуть духом и сыграть свои любимые произведения.

«Наша цель – помочь раскрыться как можно большему количеству одаренных детей, выбравших музыку как основу своего творческого пути. Для нас и подготовка, и дальнейшая реализация были одинаково волнительны, потому что общение и в целом взаимодействие с детьми – это сложно. Это такой симбиоз неподдельной страсти и плохо скрываемого восторга от своего дела; дикого – в хорошем смысле слова – живого ума, еще не отягощенного бременем социально навязанных установок, что невольно даже завидуешь: у взрослых чаще всего все профессионально выверено. Поэтому мы очень ждем 19 декабря, когда проект появится на платформе. Для дальнейшего развития направления нам очень важно увидеть реакцию зрителей тоже», – поделился своим впечатлением директор «Русских сезонов» Алексей Лебедев.

Увлекательное знакомство начнется с Андрея и Марии Зайцевых (12 и 9 лет). Свой творческий путь они связали с духовыми инструментами. Андрей – победитель XX телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». В репертуар произведений Зайцевых входит разнообразная музыка от барокко до современности, а помимо основных инструментов ребята играют на фортепиано и на блокфлейтах (альт, сопрано и сопранино).

Михаил Кауфман (14 лет) в июне 2019 года поступил в 4-й класс Московского Хорового училища имени А. В. Свешникова. Михаил является победителем и обладателем дипломов Гран-При многих всероссийских и международных вокальных конкурсов, в частности, он стал финалистом седьмого сезона Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».

Иван Ильин (14 лет) сейчас учится в Московской средней специальной школе им. Гнесиных. Является лауреатом IV Международного фестиваля-конкурса ударных инструментов «Ударная волна (Drum Wave)». Свой творческий путь он начал с пяти с половиной лет, а сейчас Ваня – постоянный участник фестивалей, конкурсов, концертов, а кроме того, состоит в программе Международного благотворительного фонда В. Спивакова. Играет на барабанах и ксилофоне.

Ольга Азанова (8 лет), самая младшая участница проекта. С ранних лет она проявляла интерес к музыке, в 2021 году поступила в подготовительную группу ЦМШ, а в 2022 г. после конкурсных испытаний стала ученицей 1-го класса ЦМШ.

Еще один герой видеопроекта – Спиридон Хатзидимитриадис (14 лет). Грек с русской душой – так можно описать этого молодого музыканта. В качестве основного инструмента Спиридон выбрал балалайку. Со слов артиста, ему всегда было интересно, какие звуки можно извлечь из нее. Является лауреатом I степени Московского открытого конкурса исполнителей на балалайке.

Алана Плиева (11 лет) – ученица Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и лауреат нескольких национальных конкурсов, лауреат II Международного конкурса молодых пианистов Elevato Piano Competition в Швейцарии (I премия, 2021 г.).

В музыкальной школе Алиса Сучкова (9 лет) учится с 5 лет, она активно принимает участие в различных конкурсах и любит выступать на сцене перед зрителями.

Интерес к музыке у Давида Хачатряна (15 лет) начал проявляться с двух лет. В 2020 году он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Является дипломантом Международного конкурса молодых музыкантов в номинации «фортепиано» и лауреатом I премии HarmoniumOnlinePlus.

Завершит цикл выступлений Елисей Мысин (12 лет) – постоянный участник проектов Дениса Мацуева, стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена» и обладатель стипендии компании Yamaha. В 2018 году Елисей принял участие в торжественной церемонии открытия «Русских сезонов» в Италии. В 2020 году он попробовал себя в качестве актера и снялся в главной роли в фильме «Про Лелю и Миньку» по рассказам М. Зощенко (реж. Анна Чернакова, 2020 г.).

«»Русские сезоны» – наши давние и большие друзья, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Мы с радостью поддержали такую замечательную инициативу: создать проект для молодежи и о молодежи через призму искусства. И нам приятно выступать здесь партнером, ведь так мы становимся свидетелями рождения новых звезд на музыкальном небосклоне. Участники этого проекта – будущие артисты большой сцены, им предстоит пройти долгий и тяжелый путь. Мы в свою очередь постараемся поддержать их в этом», – сказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Трансляции с выступлениями юных героев будут доступны на официальном сайте «Русских сезонов» в разделе «LIVE» с 19 декабря в 20:00 по московскому времени: russianseasons.org.