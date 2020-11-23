«Русский уголь» ввел в эксплуатацию новую технику на разрезе Саяно-Партизанский

«Русский уголь» (часть Группы «САФМАР» российского бизнесмена Михаила Гуцериева) в рамках расширения парка техники работающего в Красноярском крае разреза Саяно-Партизанский поставил на него новую машину. Речь идет о произведенном в Белоруссии автосамосвале БелАЗ-7555Н, грузоподъемность которого достигает 55 тонн. Предназначение машины заключается в транспортировке вскрышных пород и угля. Уточняется, что за последние три года «Русский уголь» пополнил парк техники предприятия на семь автосамосвалов БелАЗ-7555, всего здесь работает 19 таких машин. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что за январь-октябрь на разрезе Саяно-Партизанский было добыто 995000 тонн высококалорийного каменного энергетического угля марок «Д» и «Г». За весь прошлый год здесь добыли 1100000 тонн такого топлива, а по итогам текущего года планируемый объем добычи составит 1300000 тонн. На будущий год «Русский уголь» планирует построить здесь современные очистные сооружения и дороги к каждому из них.