Русское географическое общество и БФ «САФМАР» реализуют совместный проект

Целью совместного проекта Русского географического общества и основанного Михаилом Гуцериевым благотворительного фонда «САФМАР» является сохранение и развитие традиций отечественной культуры, увековечивание памяти русских героев, смыслом жизни которых стало служение и прославление великой России.

В сентябре 2022 года Краснодарское региональное отделение Русского географического общества изготовит и установит четыре бюста и скульптуры великих людей российского государства на Аллее героев России на подворье Храма Рождества Христова в Краснодаре. Финансовую поддержку в этом проекте окажет БФ «САФМАР».

Проектом предусматривается создание и установка на средства фонда бюстов Д.И. Донского, Ф.Ф. Ушакова, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и скульптуры Сергия Радонежского. Проект станет важным событием, способствующим упрочению русской культуры и увековечивании ее истории.