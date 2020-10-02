Рустам Гильфанов: «Стартап – это не только уникальный продукт и технологичная команда»

На рынке цифровых технологий среди стартаперов наблюдается высокая конкуренция, поэтому не всем суждено стать успешными и востребованными. И проблема заключается не в качестве и уникальности продукта, а в правильном подходе к начинающему бизнесу. Как войти в топ и сделать предприятие перспективным расскажет инвестор международного уровня, сооснователь крупной IT-компании Рустам Гильфанов.

Правило №1. Умение мыслить глобально

Немногие стартаперы на начальных этапах мыслят глобально, выходя за рамки одного-двух рынков. Не каждый решается сразу выйти на международный рынок, считая, что у него не еще не достаточно ресурсов и опыта. Важно помнить, что жизнеспособность цифровых продуктов напрямую зависит от масштабности. «К сожалению, большинство стартаперов смотрят на продвижение бизнеса ограничено, не расширяя географию продаж дальше установленных рамок. Чтобы повысить рентабельность, узнаваемость и перспективы продукта, необходимо учиться одновременно работать в нескольких направлениях», – утверждает Рустам Гильфанов.

Правило №2. Правильное взаимодействие с рынком

Многие стартаперы считают, что для развития бизнеса и продвижения продукта достаточно талантливой технологичной команды. Это большая ошибка. Помимо специалистов в области информационных технологий необходимо пригласить в штат специалистов, которые хорошо разбираются в особенностях и потребностях целевой аудитории и знают, как правильно сделать уникальный продукт привлекательным, чтобы наладить продажи. «Нередко хороший, достойный проект, не доходит до потребителя, так как создатели не понимают и не чувствуют целевую аудиторию, не знают механизмов работы рынка», – рассказывает Гильфанов.

По мнению инвестора именно тщательное изучение потенциального потребителя, поможет сделать продукт максимально востребованным и как следствие рентабельным.

Правило №3. Выполнение обязательных требований

Не все основатели стартапов знают, что есть основополагающие требования и ограничения, которые важно строго соблюдать. Рустам Гильфанов рекомендует серьезно относиться к вопросам, связанным с кибербезопасностью. Также необходимо научиться взаимодействовать с государственными органами и соблюдать ограничения, установленные на законодательном уровне. Стартаперу должен знать, какие лицензии необходимо ему получить, чтобы вести свою деятельность легально. Особенно такая осведомленность важна при медицинских и технологических стартапах.

Чтобы избежать проблем Рустам Гильфанов рекомендует найти на международных акселераторах партнера, хорошо ориентирующегося в глобальном рынке, сертификации, регуляторах. Это позволит на первых этапах развития избежать фатальных ошибок, которые часто совершают новички в бизнесе, полагаясь только на свои силы.

Биография спикера

Рустам Гильфанов на протяжении многих лет занимается международным инвестированием и участвует в благотворительных проектах на Украине. С 2006 года Рустам Гильфанов стал соучредителем IT-компании, которая работает на международных рынках, создавая продукты для гейминга, финансового сегмента, маркетинга, потокового видео.

Рустам Гильфанов родился 06.01.1983 г. в семье военного и учительницы начальных классов. Будущий инвестор Гильфанов родился в небольшом поселке Бисим, расположенном в Пермской области.

Рустам Гильфанов женат, есть ребенок.