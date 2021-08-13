Рядом парки и деловой центр: в Симферополе строят новый ЖК Ботаника

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13 августа 2021

Высокий экологический индекс Крыма или развитая инфраструктура современного полиса?

Один из ведущих застройщиков полуострова –– группа компаний ИнтерСтрой предлагает своим клиентам просто жить в свое удовольствие в тихом центре столицы Крыма. 

За экологичность прогулочных маршрутов новосёлов отвечают сразу три обширных парка. Это излюбленные места отдыха симферопольцев: Гагаринский парк с Чистыми прудами, Ботанический сад Таврического университета, Детский парк.

Новый жилой комплекс Ботаника в ближайшее время появится в Киевском районе Симферополя, на улице 51-й Армии. Проект объединяет монолитно-каменный жилой дом из пяти секций высотой в 9 этажей с благоустроенной придомовой территорией. Во дворе предусмотрены зоны отдыха, прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, озеленение.

Для будущих жильцов будет доступна развитая инфраструктура микрорайона: учреждения образования, клиническая больница, крупный рынок и другие многочисленные объекты торговли, банки, салоны красоты и фитнес-центры.

В ЖК Ботаника можно выбрать удобную 1- или 2-комнатную квартиру площадью 37-57 кв. метра классической планировки. 

Купить квартиру в Симферополе в ЖК Ботаника можно по цене от 3,68 млн рублей. За эту сумму предлагают однокомнатную с просторной комнатой площадью 19,2 кв.м с выходом на уже застеклённый балкон и вместительной отдельной кухней. 

Детально ознакомиться с планировками и ходом строительства ЖК Ботаника, получить консультацию менеджера можно через официальный сайт застройщика –– группы компаний ИнтерСтрой.

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