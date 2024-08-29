 Рынок икон и подделки: интервью с экспертами

Что сегодня представляет собой рынок икон? Насколько распространены подделки и как они выявляются? Редакция Russian Icon Collection пообщалась на этот счет с экспертами — музейщиками и коллекционерами.

Анна Иванникова

Хранитель коллекции поздней русской иконописи Государственного Эрмитажа

О рынке икон

Сегодня, как и всегда, основные участники рынка икон — это частные коллекционеры, подавляющее большинство которых из России. Западные коллекции икон сформировались преимущественно в советское время, когда значительное количество икон было вывезено за рубеж. Сейчас эти коллекции не пополняются так активно, как несколько десятилетий назад. За границей иконопись покупают довольно редко. Тем не менее бывают и крупные покупки. Например, в прошлом году Лувр приобрел в свою коллекцию складень начала XX века, изготовленный по заказу Товарищества «П. И. Оловянишникова сыновья».

О подделках

В XIX веке, когда появился спрос на русскую икону, началось и производство подделок. Первые крупные коллекции икон начали формироваться именно тогда, и, соответственно, возник рынок подделок.

Определить подделки XIX столетия обычно можно с помощью технико-технологической экспертизы. Мастера того времени использовали современные им пигменты, которых не было в XV–XVI веках. Однако качество подделок варьировалось: от примитивных до весьма сложных. До сих пор в крупных музеях, таких как Третьяковская галерея или Русский музей, встречаются иконы, ранее считавшиеся древними, но современные исследования вызывают сомнения в их подлинности.



Сегодняшние подделки могут быть очень высокого технологического уровня. Поддельщики изучают современные исследования и довольно успешно применяют эту информацию в своем деле, используя древние доски и пигменты, соответствующие тому или иному веку, и создавая кракелюр с помощью специального оборудования. Поэтому подобные подделки сложно выявить с помощью технико-технологических экспертиз. В таких случаях решение проблемы переходит на уровень экспертного знания, насмотренности и интуиции. Древние иконы очень индивидуальны, а современным поддельщикам зачастую не хватает знаний или воображения для создания уникального произведения. Их работы обычно представляют собой набор элементов из разных икон, что заметно специалисту.

Что касается подделок дорогих икон рубежа XIX–XX веков, созданных такими известными мастерами, как Осип Чириков, Михаил Дикарев или Василий Гурьянов, то сегодняшним поддельщикам просто не хватает технического уровня. Мастера прошлого писали иконы с самого детства и часто специализировались на определенных элементах: один писал лики, другой — надписи, третий — одежды. Благодаря такому разделению труда и многолетней практике они достигали высочайшего мастерства, недоступного нашим современникам. Даже реставраторы признаются, что не смогли бы воспроизвести их работы на том же уровне. Поэтому эксперту подделки зачастую видны.

О вывозе икон

Вывоз за рубеж культурных ценностей и икон в частности запрещен в России, как и в любой другой стране. Если икона была получена по наследству или куплена в России, вы не имеете права ее вывозить, так как она является культурным достоянием Российской Федерации. Однако, если икона приобретена за рубежом, например, на аукционе, и оказалась в России по разрешению на временный ввоз, то вы имеете полное право вывезти ее обратно.

Сергей Ходорковский

Коллекционер, эксперт по древнерусской живописи

О формировании российского рынка икон

Рынок икон в России прошел несколько этапов развития. В 1970-х его практически не существовало, были лишь единичные художники и коллекционеры. В конце 1980-х на Западе появился массовый интерес к иконам, их стали активно вывозить за рубеж контрабандой, поскольку в переводе на валюту они стоили очень дешево. За 150-200 долларов в России можно было приобрести качественную икону, в то время как за рубежом аналогичные вещи стоили в десятки раз дороже. Шедевры XV–XVI веков на аукционах уходили за десятки и сотни тысяч долларов на тот момент.

Были востребованы самые разные иконы. Транзитным пунктом была Германия, откуда контрабанда расходилась по всему миру. Произведения позднего периода, XVIII–XIX веков, в основном уходили в Польшу, Италию и Германию. Древние иконы особенно ценили в Скандинавских странах, Голландии и Бельгии, где многие коллекционеры собирали произведения XVI–XVII веков. Также большим рынком икон была Америка.

Ситуация начала меняться в 2000-х, когда в России появились богатые коллекционеры с большими финансовыми возможностями. Это привело к тому, что иконы стали ввозить обратно в страну, поскольку здесь за них платили в 2-3 раза больше, чем на Западе, что вызвало рост цен на рынке. Это довольно стандартная ситуация для любого национального искусства: на родине оно всегда ценится выше. Со временем рынок стал более избирательным: рос уровень понимания искусства, уникальные произведения дорожали, а вещи среднего уровня подешевели и спрос на них упал.

О рынке икон сегодня

Сегодня на рынке особенно ценятся уникальные древние предметы XV–XVI веков, хотя это и узкий сегмент с ограниченным числом покупателей, требующий глубоких знаний и высокого уровня понимания предмета. Также востребованы иконы начала XX века, выполненные в стиле модерн и украшенные серебряными окладами и эмалями. В целом, шедевры любого времени находят своего ценителя и покупателя, будь то иконы Оружейной палаты XVII века или работы мастеров Палеха, Ярославля или Мстеры.

Частные коллекционеры более активны на рынке, в отличие от музеев, которые ограничены в финансировании и действуют в строгих рамках. Закупки в музеях — это длительный бюрократический процесс, иногда занимающий месяцы, не всякий продавец готов столько ждать. Частные коллекционеры реагируют на интересные предложения мгновенно. Если на рынке появляется шедевр, он, как правило, сразу находит своего покупателя.

О подделках

Подделки в искусстве всегда были и будут, особенно когда возникает спрос. На своей практике я часто сталкивался с высококачественными подделками, которые было довольно трудно выявить. Однако сегодня есть технологии, позволяющие их распознать, а также накоплен большой практический опыт. Я сотрудничаю с Государственным научно-исследовательским институтом реставрации (ГОСНИИР), где проводят анализ пигментов и изучают состав материалов икон. Поддельщики неизменно допускают ошибки, поскольку они не всегда знакомы с нюансами технологии в тот или иной период. Взять, к примеру, состав синего пигмента. В XV веке это была дорогая лазурь, с XVI века в основном использовали натуральный азурит, который стоил значительно меньше. В XVIII веке стали применять берлинскую лазурь, которая в производстве стала еще дешевле. Также со временем менялись технические приемы письма и составы красочных смесей. Все эти признаки позволяют нам с большей точностью датировать произведение искусства, а также разоблачать подделки.

Анастасия Лихенко

Искусствовед, специалист по древнерусской живописи

О рынке икон

Когда в начале 90-х годов появился спрос на иконы, постепенно сформировалась структура рынка. С течением времени одни игроки появлялись, другие уходили. Сегодня есть ряд известных дилеров, профессионально занимающихся иконами не первый год и даже не первое десятилетие. На рынке сосуществуют значимые галереи, торгующие первоклассными произведениями, и антиквары среднего уровня, которые занимаются декоративными вещами. Особенность рынка икон в том, что он включает в себя участников, тесно связанных с церковной средой. Например, дилеров нередко просят подобрать конкретную икону для храма. В остальном же его структура типична для арт-рынка в целом.

О подделках

Подделки, конечно, есть — как и в любом другом сегменте рынка. Их можно разделить на две крупные категории. Первая — это новодел, написанный в наши дни, иногда на старой доске. Вторая — старообрядческая живопись второй половины XIX века. В тот период было создано множество стилизаций под старину. Старообрядцы так же брали старые левкасы или плохо сохранившиеся иконы, реставрировали их, дополняли и вновь выставляли на рынок. На такую продукцию существовал спрос в определенных кругах — среди меценатов и коллекционеров.

Когда в государственный музей приносят тот или иной предмет, он часто уже имеет заключение аккредитованного Министерством культуры эксперта. Однако музеи всегда проводят собственную внутреннюю экспертизу. Она состоит их искусствоведческого исследования и физического исследования, которые осуществляют реставраторы с помощью специального оборудования. Музейщики определяют степень сохранности предмета, оригинальной живописи и последующих дополнений.

В любом государственном музее действует Экспертно-фондовая закупочная комиссия (ЭФЗК). Этот орган, состоящий из искусствоведов, реставраторов, представителей администрации музея и отдела учета, коллегиально принимает решения о необходимости включения предметов в коллекцию. Комиссия голосует, следует ли приобретать тот или иной предмет, учитывая финансовые ресурсы учреждения.

О доступе к коллекциям и информации

Каталогизация — одно из важнейших направлений работы государственных музеев, наряду с сохранением, популяризацией и просветительской деятельностью. Все музейные предметы входят в единый государственный каталог. Он состоит из публичной и закрытой частей. Если у вас есть доступ к закрытой части госкаталога, вы можете ознакомиться со всеми предметами коллекции того или иного музея.

Частные коллекции, в отличие от государственных, могут быть как открытыми, так и закрытыми. Некоторые коллекционеры предпочитают публиковать свои собрания и участвовать в выставках под своим именем, а другие держат коллекции в тайне, открывая доступ лишь узкому кругу людей.

Тимур Валиуллин

Музей Казанской Иконы

Заместитель директора по научной работе

О подделках

Проблема подделок существует не только в музейной практике, касающейся икон, но и в отношении любых памятников культуры, в том числе предметов декоративно-прикладного искусства. Особенность иконописания заключается в том, что иконы, стилизованные под старину, создавались еще в XIX веке. Многие мастерские того времени специализировались на создании икон в старинных стилях, таких как московский, строгановский, ярославский и т.д. Это широко известный факт. Сохранились многочисленные рекламы того времени. Важно различать такие стилизации и современные новоделы, которые недобросовестные торговцы пытаются продать под видом старинных икон.

Эксперт без труда распознает подделку, часто даже при простом визуальном осмотре, без применения специального оборудования. Порой достаточно и фотографии, чтобы определить, является ли икона новоделом или старинным произведением, особенно если речь идет о дореволюционных произведениях. Дело в том, что создание качественной подделки требует обширных знаний и навыков искусствоведа, реставратора и художника. Поэтому затраты на такую работу могут оказаться невыгодными для поддельщиков.

Как известно, старинные иконы часто имеют несколько живописных слоев, относящихся к разным столетиям. В таких случаях при атрибуции или экспертизе обычно указываются сведения о старых записях и возможность их выявления, например, с помощью макрографии в инфракрасном спектре. Также отмечаются следы поновлений и время, к которому они относятся. Основное внимание при этом уделяется ранним слоям. Например, формулировка может быть такой: «Икона XVI века с поновлениями XIX века». Если же от оригинальной живописи XVI века практически ничего не осталось, и икона была полностью переписана в XIX веке на старой доске, то это будет указано как «живопись XIX века на иконном щите XVI века».