С функцией «Поиск и замена» в «Р7-Офис» можно быстро отредактировать документ

Технологии
30 сентября 2023

Во многих текстовых редакторах присутствует стандартная функция, с помощью которой можно заменить одно слово на другое. Как же это сделать в документах «Р7-Офис»?

В редакторе «Р7-Офис» есть функция «Поиск и замена», которая позволяет быстро найти и заменить слово или фразу в документе и значительно упрощает и ускоряет процесс редактирования. Для ее запуска необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl + F или кликнуть левой кнопкой мыши на изображение лупы в правом верхнем углу.

В открывшейся строке поиска необходимо ввести слова или символы. После этого программа будет автоматически находить и подсвечивать соответствующие слова в тексте. Данная функция ускоряет процесс редактирования документа и избавляет от необходимости искать отдельные слова, символы или фразу вручную.

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