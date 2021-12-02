С инициативой к «KTZ Express» и Digital Silk Way о создании цифрового транспортного коридора выступила CrimsonLogic

Партнеры по Меморандуму — «KTZ Express» и Digital Silk Way намерены сделать Казахстан важнейшим транзитным пунктом между двумя континентами

CrimsonLogic — ведущий мировой поставщик торговых решений, продуктов и услуг с головным офисом в Сингапуре — подписала Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с компаниями «KTZ Express» (дочернее подразделение Казахстанской железнодорожной компании и национальный логистический оператор) и Digital Silk Way (местный ИТ-партнер) с целью сотрудничества и создания цифрового транспортного коридора для развития торговли как в регионе, так и за его пределами.

Предлагаемая инициатива цифрового транспортного коридора будет обслуживать Транскаспийский международный транспортный маршрут, который начинается в Юго-Восточной Азии и Китае и проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и другие страны Европы. Она тесно связана со Стратегией «Казахстан-2050», направленной на усиление экономического прагматизма и поддержку предпринимательства. Товарооборот между Азией и Европой увеличивается, и Казахстан с его центральным положением может послужить логистическим хабом, особенно для таких важнейших рынков, как Китай.

В основе коридора заложено интегрированное решение, которое включает в себя платформу по управлению цепочками поставок CALISTA от GeTS (дочерней компании CrimsonLogic) и технологию, предоставляемую местным партнером Digital Silk Way. Такая инициатива будет способствовать улучшению нормативного соответствия B2B2G и глобальных торговых связей благодаря цифровому формату. «KTZ Express» станет передовым логистическим оператором Казахстана и Центральной Азии в рамках интегрированного цифрового транспортного коридора.

Г-н Со Кен Вай, генеральный директор CrimsonLogic, прокомментировал: «В современных реалиях мы сталкиваемся с усилением давления на глобальную цепочку поставок. Благодаря новому цифровому транспортному коридору процесс торговли через Транскаспийский международный транспортный маршрут станет проще, а грузоотправителям и перевозчикам будет предоставлено больше возможностей, особенно в отношении поставок в те страны, которые не имеют выход к морю. CrimsonLogic — давний стратегический и технологический игрок в Казахстане. Мы рады заключить Меморандум о взаимопонимании с партнерами-единомышленниками «KTZ Express» и Digital Silk Way и поспособствовать формированию восприятия страны как глобального логистического хаба».

Г-н Нурлан Игенбаев, генеральный директор «KTZ Express», отметил: «Наше сотрудничество ускорит переход грузоотправителей и грузополучателей на использование безбумажных технологий при перевозке грузов. Самое главное, это укрепит международное сотрудничество, увеличит транзитные перевозки через Казахстан, расширит рынок транспортных услуг, а также создаст новые логистические цепочки».

Г-н Досжан Жусупов, генеральный директор Digital Silk Way: «Повышение эффективности Транскаспийского международного транспортного маршрута и преобразование соответствующей цифровой инфраструктуры наилучшим образом послужит во благо Казахстана и всех заинтересованных сторон торгового и логистического сообщества в Азии и Европе. Мы принимаем вызов по преобразованию существующих процессов для создания единой платформы, которая сможет обеспечить беспрепятственный документооборот в цифровом формате, соединяющий Китай с Европой в соответствующих формах и на соответствующих языках. Обслуживанием платформы займутся наши партнеры CrimsonLogic и GeTS, чей богатый опыт в области содействия торговле и логистике позволит преобразить бизнес-среду в этом регионе».