С каждым годом финансирование строительства ФАПов увеличивается – Кондратьев

Жители хутора Красная Поляна, расположенного в Кущевском районе Краснодарского края, теперь могут не ездить за несколько десятков километров в центральную поликлинику, чтобы проверить состояние здоровья, сделать прививку или перевязку, проконсультироваться у врача. Теперь все это проводится в просторном, комфортном и оборудованном помещении нового местного ФАПа.

«Когда общаешься с местными жителями по этому вопросу, приходит понимание, насколько необходимы ФАПы в отдаленных местностях. Работа медсестер и фельдшеров очень важна для жителей, она вселяет в них уверенность, что люди не останутся без медпомощи в экстремальной ситуации», – рассказал Сергей Сычев, главврач Кущевской ЦРБ.

О том, что хутор крайне нуждается в новом ФАПе, губернатору края Вениамину Кондратьеву в ходе планового приема граждан рассказала Татьяна Шимко, местная жительница.

«Татьяна Ивановна, мы очень благодарны вам за то, что озвучена эта проблема. Сегодня она продолжает оставаться актуальной для некоторых поселений и муниципалитетов Кубани. Для меня очень важно, чтобы соблюдалась согласованная очередность в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на местах. Ежегодно мы стараемся строить таких пунктов большее количество, ежегодно выделяем увеличенные объемы средств на возведение и оборудование ФАПов», – рассказал Кондратьев.