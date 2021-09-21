С начала года город выделил 12 земельных участков без торгов под размещение производств

Москва
21 сентября 2021

На выделенной городом земле появятся новые промышленные технопарки, мясоперерабатывающий завод, различные производства мебели, музыкальных инструментов и продуктов питания. Решения о предоставлении земли общей площадью более 11 га в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) были приняты Градостроительно-земельной комиссией города в этом году, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2021 года в городе принято 12 решений о предоставлении земельных участков в аренду без торгов по минимальной цене в рамках МаИП. Их общая площадь превышает 11 га. В реализацию проектов инвесторы вложат более 8 млрд рублей и планируют создать свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест», – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в городе появятся мясоперерабатывающий завод, приборостроительный комплекс, промышленные технопарки, а также производство музыкальных инструментов и макаронных изделий.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице также откроется производство окон и дверей и предприятие, специализирующееся на офисной и гостиничной мебели. Общий объем инвестиций по двум проектам составит порядка 680 млн рублей, а также в городе появятся порядка 400 новых рабочих мест», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) – это инструмент, позволяющий привлекать инвесторов к расширению промышленных производств, строительству социально-значимых объектов, созданию рабочих мест и новых точек притяжения горожан в Москве. Для реализации МаИП город на шесть лет предоставляет инвесторам без торгов в аренду земельный участок для строительства. Инвесторов выбирают на ГЗК на основании заявок, где описана концепция, обозначены сроки строительства, экономический и социальный эффект.

Такой подход удобен всем сторонам: для инвестора он упрощает процессы получения территории для работы, городу позволяет вовлекать в оборот простаивающие участки и вдыхать в них новую жизнь, а горожан обеспечивает необходимой важной инфраструктурой.

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