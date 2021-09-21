С начала года город выделил 12 земельных участков без торгов под размещение производств

На выделенной городом земле появятся новые промышленные технопарки, мясоперерабатывающий завод, различные производства мебели, музыкальных инструментов и продуктов питания. Решения о предоставлении земли общей площадью более 11 га в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) были приняты Градостроительно-земельной комиссией города в этом году, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2021 года в городе принято 12 решений о предоставлении земельных участков в аренду без торгов по минимальной цене в рамках МаИП. Их общая площадь превышает 11 га. В реализацию проектов инвесторы вложат более 8 млрд рублей и планируют создать свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест», – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в городе появятся мясоперерабатывающий завод, приборостроительный комплекс, промышленные технопарки, а также производство музыкальных инструментов и макаронных изделий.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице также откроется производство окон и дверей и предприятие, специализирующееся на офисной и гостиничной мебели. Общий объем инвестиций по двум проектам составит порядка 680 млн рублей, а также в городе появятся порядка 400 новых рабочих мест», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) – это инструмент, позволяющий привлекать инвесторов к расширению промышленных производств, строительству социально-значимых объектов, созданию рабочих мест и новых точек притяжения горожан в Москве. Для реализации МаИП город на шесть лет предоставляет инвесторам без торгов в аренду земельный участок для строительства. Инвесторов выбирают на ГЗК на основании заявок, где описана концепция, обозначены сроки строительства, экономический и социальный эффект.

Такой подход удобен всем сторонам: для инвестора он упрощает процессы получения территории для работы, городу позволяет вовлекать в оборот простаивающие участки и вдыхать в них новую жизнь, а горожан обеспечивает необходимой важной инфраструктурой.