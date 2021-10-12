С начала года город выделил более 86 га земли для развития инфраструктуры

С начала 2021 года Правительство Москвы выделило более 86 га земли для реализации 77 масштабных инвестиционных проектов во всех городских округах. На этих участках появятся промышленные предприятия, физкультурно-оздоровительные комплексы и социальные объекты, транспортно-пересадочные узлы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) реализуются в Москве с 2016 года. Для строительства таких объектов город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов сроком на шесть лет. Решения принимаются на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города, которую возглавляет Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Масштабный инвестиционный проект – это особая форма сотрудничества города и бизнеса. Такими проектами могут стать производственные комплексы и инновационные центры, объекты здравоохранения и транспортной инфраструктуры – те, что позволяют создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места. С начала 2021 года на заседаниях ГЗК столицы приняты решения о выделении земельных участков площадью 86,25 га для реализации 77 масштабных инвестиционных проектов», – рассказал заместитель мэра.

По словам Ефимова, новые объекты появятся во всех округах столицы. Больше всего – 23 МаИП – планируется реализовать в Новой Москве, десять – на севере города, девять – на юго-востоке, восемь – на востоке, шесть – на западе, пять – на северо-востоке, по четыре – в центре, на юге и северо-западе, три – на юго-западе и один – в Зеленограде.

Более 11 га отведено для возведения 12 промышленных объектов, еще 34 участка город выделил под строительство многофункциональных центров, а также объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

«Из 77 масштабных инвестиционных проектов, для которых с начала 2021 года город выделил землю, преобладают объекты спорта – 19. Для их строительства подобраны участки общей площадью свыше 26 га. Например, в Зеленограде планируется возвести спорткомплекс для водных видов спорта площадью около 3,9 тысяч квадратных метров, а на улице Лескова появится бассейн для училища олимпийского резерва №4 имени А.Я. Гомельского. Для строительства четырех объектов образования город выделил более шести гектаров земли», – сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Также он рассказал, что новые разноформатные объекты появятся в восьми транспортно-пересадочных узлах. Для этих объектов Правительство Москвы выделило более 10 га земли. Например, в составе ТПУ «Аминьевское шоссе» планируется построить многофункциональный комплекс с подземным паркингом, а в ТПУ «Печатники» – торгово-развлекательный комплекс.