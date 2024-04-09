С первой частью фантастического рассказа «Карадагский змей» читателей познакомил Остап Стужев

Писатель Остап Стужев познакомил своих читателей с первой частью фантастического рассказа «Карадагский змей», разместив ее в собственном телеграм-канале. Произведение будет включено в новый сборник рассказовавтора.

Наполненные мистикой истории сюжета Остап Стужев объясняет научными подтверждениями и гипотезами, делая для заинтересованных отсылки к исследованиям Калифорнийского института математической модели Торна и великого физика-гуманиста Альберта Эйнштейна, а также открытиям Стивена Хокинга.

Уже не первый год отдыхающие в Коктебеле туристы привозят с побережья Крыма истории о чудовище, которого они описывают как гигантского змея с клыками и огненными глазами. Все случившиеся события при этом имеют причинно-следственные связи и взаимообусловленность.

Читатель «Карадагского змея» погрузится в прошлое, поддающееся коррекции, и поиски источника отрицательной энергии. Его ждут проникновение во временной тоннель за счет отрицательной гравитации и разработки высшего уровня секретности. Открывая дверь в фантастический и мистический мир, автор предоставляет научное объяснение существования определяющих структуру времени «световых конусов».

Остап Стужев пишет не впервые в жанре научной фантастики. У него есть посвященный тайне наследия великого уфолога Феликса Юрьевича Зигеля рассказ «Космический вихрь».