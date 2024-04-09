С первой частью фантастического рассказа «Карадагский змей» читателей познакомил Остап Стужев

Общество
9 апреля 2024

Писатель Остап Стужев познакомил своих читателей с первой частью фантастического рассказа «Карадагский змей», разместив ее в собственном телеграм-канале. Произведение будет включено в новый сборник рассказовавтора.

Наполненные мистикой истории сюжета Остап Стужев объясняет научными подтверждениями и гипотезами, делая для заинтересованных отсылки к исследованиям Калифорнийского института математической модели Торна и великого физика-гуманиста Альберта Эйнштейна, а также открытиям Стивена Хокинга.

Уже не первый год отдыхающие в Коктебеле туристы привозят с побережья Крыма истории о чудовище, которого они описывают как гигантского змея с клыками и огненными глазами. Все случившиеся события при этом имеют причинно-следственные связи и взаимообусловленность.

Читатель «Карадагского змея» погрузится в прошлое, поддающееся коррекции, и поиски источника отрицательной энергии. Его ждут проникновение во временной тоннель за счет отрицательной гравитации и разработки высшего уровня секретности. Открывая дверь в фантастический и мистический мир, автор предоставляет научное объяснение существования определяющих структуру времени «световых конусов».

Остап Стужев пишет не впервые в жанре научной фантастики. У него есть посвященный тайне наследия великого уфолога Феликса Юрьевича Зигеля рассказ «Космический вихрь».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Woolpert приобрела лидера по геопространственным решениям Murphy Geospatial

Технологии

Supermicro начала выпуск трех решений SuperCluster на базе NVIDIA для генеративного ИИ   

Мир

KuCoin стала первой в Индии глобальной криптовалютной биржей, отвечающей требованиям FIU 

Технологии

Huawei представила мобильные и носимые устройств новой волны «Super Slim, Super Selfie»