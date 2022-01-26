С января информация обо всех импортерах китайской промышленной химии в РФ аккумулируется Ассоциацией «Китайхимпром»

Начиная с января текущего года, Ассоциация «КИТАЙХИМПРОМ» через свое российское официальное представительство занимается аккумулированием информации относительно всех импортеров китайской промышленной химии в РФ. Своей задачей организация видит координацию поставок и оптимизацию логистических решений, максимальное снижение цен на продукцию для российского потребителя и сроков доставки.

Представители ассоциации получили возможность в режиме онлайн в полном объёме отслеживать все цепочки поставок, в т.ч. находящиеся на фрахте грузы, подготовленные к отгрузке партии и складские остатки на территории всей РФ.

В июле прошлого года наиболее крупные китайские производители подписали соглашение о создании единого координационного центра. В течение последующих шести месяцев была проведена разработка, тестирование и внедрение в систему механизма, основанного на частном корпоративном блокчейне.

Данный подход позволит заинтересованным лицам в России оперативно получать максимально объективную информацию и совершать закупки значительно быстрее, дешевле и без традиционных посредников.